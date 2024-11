Tschechien - Georgien Tipp, Prognose, Quoten | 19.11.2024

SPORT1 Betting 18.11.2024 • 11:59 Uhr Tschechien - Georgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer steigt auf und wer steigt ab?

Unser Tschechien - Georgien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 19.11.2024 lautet: In der NL-Gruppe B1 liegen alle vier Teams nach fünf Spieltagen dicht beieinander. Im Wett Tipp heute hat der Tabellenführer aus Tschechien aber gute Chancen auf den Gruppensieg.

In der Nations-League-Gruppe B1 herrscht vor dem letzten Spieltag noch viel Spannung. Zwischen Platz 1 und 4 liegen nur drei Punkte Unterschied. So kann fast noch alles passieren. Die beste Ausgangsposition haben aber die Tschechen mit acht Punkten. Mit einem Heimsieg am Dienstag gegen Georgien würde die „Reprezentace“ die direkte Rückkehr in die Liga A schaffen. Laut den Quoten der Tschechien vs. Georgien Prognose stehen die Chancen dafür auch gar nicht so schlecht.

Wir rechnen auch mit den Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Betano den Wett Tipp heute „Sieg Tschechien & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Tschechien vs Georgien auf „Sieg Tschechien & Unter 4,5 Tore“:

Georgien wartet seit 3 Spielen auf einen Sieg

Die Tschechen sind seit 4 Partien ungeschlagen

Die Reprezentace ist seit 10 Heimspielen ohne Niederlage

Tschechien vs Georgien Quoten Analyse:

Die Tschechische Republik findet sich in der Weltrangliste auf Platz 45 wieder. Die georgische Auswahl belegt momentan den 67. Rang. Da die „Reprezentace“ auch die eigenen Fans im Rücken hat, fallen die Tschechien vs Georgien Quoten am Ende doch recht eindeutig aus.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den besten Buchmacher, von denen auch viele Sportwetten mit PayPal ermöglichen, Quoten im Schnitt von 1,75. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste von den Bookies mit Tschechien gegen Georgien Wettquoten zwischen 4,50 und 4,85 bezahlt.

Tschechien vs Georgien Prognose: Daheim sind die Tschechen eine Macht

Tschechien kam bei der EM 2024 in drei Gruppenspielen gegen Portugal, die Türkei und Georgien nur auf einen Punkt. So musste die Reprezentace schon nach der Vorrunde als Letzter der Gruppe F die Heimreise antreten. Auch der Start in die Nations League misslang mit einer 1:4-Pleite gegen die Georgier. Danach fing sich die Truppe von Coach Ivan Hasek aber. Vor allem daheim war die tschechische Auswahl stark. Die Heimspiele gegen die Ukraine (3:2) und Albanien (2:0) wurden gewonnen.

Die Reprezentace konnte damit ihre gute Heimbilanz ausbauen. Seit zehn Heimspielen ist die Mannschaft ohne Niederlage (9S, 1U). In den jüngsten 22 Partien auf heimischem Boden gab es gerade mal eine Pleite. Die letzten beiden Partien auswärts gegen die Ukraine (1:1) und am Samstag zu Gast in Albanien (0:0) brachten jeweils einen Punkt. Das reichte, um die Tabellenführung in der Gruppe B1 zu behalten. Das Torverhältnis der Tschechen steht vor dem Tschechien Georgien Tipp allerdings nur bei 7:7.

Georgien war die große Überraschung der EM 2024. Bei der ersten Teilnahme der Geschichte an einem großen Turnier stürmten die „Kreuzritter“ völlig überraschend ins Achtelfinale. Auch der Start in die Nations League glückte mit einem 4:1 daheim gegen Tschechien und einem 1:0 in Albanien. Seitdem ist aber bei der Truppe von Coach Willy Sagnol etwas Sand im Getriebe. Aus zwei Duellen mit der Ukraine holte man nur einen Punkt. Daheim gegen Albanien setzte es eine 0:1-Pleite.

Vor allem die Offensive ist mit nur einem Treffer aus drei Partien ins Stocken geraten. Georges Mikautadze, der sich bei der EURO gemeinsam mit fünf anderen Spielern den Titel des Torschützenkönigs teilte, saß am Samstag im Heimspiel gegen die Ukrainer sogar zunächst nur auf der Bank. Dann erzielte er in der 76. Minute als Joker aber den Treffer zum Endstand. Georgien hatte sich erst bei der letzten Nations-League-Ausgabe den Aufstieg in Liga B gesichert.

Tschechien - Georgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 0:0 Albanien (A), 1:1 Ukraine (A), 2:0 Albanien, 3:2 Ukraine (H), 1:4 Georgien

Letzte 5 Spiele Georgien: 1:1 Ukraine (H), 0:1 Albanien (H), 0:1 Ukraine, 1:0 Albanien (A), 4:1 Tschechien (H)

Letzte Spiele Tschechien vs Georgien: 1:4 (A), 1:1 (A)

Bei der EM 2024 trafen beide Teams in der Gruppenphase erstmals aufeinander. In Hamburg trennten sich beide Teams mit einem 1:1.

Knapp 80 Tage später duellierten sich beide Mannschaften in der Nations League. Dabei setzten sich die Georgier in Tiflis deutlich mit 4:1 durch.

Beide Teams taten sich zuletzt mit dem Toreschießen jedoch schwer. So müssen wir am Dienstag auch wieder von einer torarmen Partie ausgehen.

In der Bwin App bekommen wir für den Tschechien Georgien Tipp „Unter 2,5 Tore“ eine Quote von 1,88.

So seht ihr Tschechien - Georgien im TV oder Stream:

19. November 2024, 20:45 Uhr, Andruv Stadion, Olmütz

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hält die Rechte an der UEFA Nations League und strahlt somit die Spiele am 6. Spieltag im TV und Livestream aus. Dazu gehört auch das Duell zwischen Tschechien und Georgien.

Der Anpfiff im Andruv Stadion von Olmütz erfolgt am Dienstag um 20:45 Uhr.

Tschechien vs Georgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tschechien: Kovar - Coufal, Jemelka, Holes, Boril - Soucek, Cerv - Cerny, Sulc, Provod - Chory

Ersatzbank Tschechien: Kinsky, Jedlicka - Havel, Stronati, Boula, Sin, Lingr, Kral, Hlozek, Kliment, Kuchta, Kusej, Cerny

Startelf Georgien: Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia, Locoshvili - Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Shengelia - Chakvetadze, Kvaratskhelia - Mikautadze

Ersatzbank Georgien: Loria, Gugeshashvili - Gocholeishvili, Lochoshvili, Gvelesiani, Kalandadze, Dvali, Davitashvili, Lobzhanidze, Kvekveskiri, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Zivzivadze

Die Tschechen müssen auf Spieler wie Patrik Schick, Ladislav Krejci, Martin Vitik und David Zima verzichten. Die Gäste werden dagegen vor allem Saba Goglichidze (Empoli) vermissen.

Nach seinem Treffer gegen die Ukraine dürfte Mikautadze wieder in die Startelf rücken. Allzu große Auswirkungen auf die Tschechien Georgien Prognose hat die Personalsituation aber nicht.

Unser Tschechien - Georgien Tipp: Sieg Tschechien & Unter 4,5 Tore

Die Tschechen haben sich nach einem schwachen Start in die Nations League gefangen. Dank ihrer Heimstärke kann die Reprezentace nun sogar mit einem Sieg gegen Georgien den Aufstieg in Liga A klarmachen.

Die Chancen dafür stehen unserer Meinung nach auch recht gut. Denn die Formkurve und die Heimbilanz sprechen für die Hausherren. Dabei dürften nicht allzu viele Tore fallen. Denn in den letzten drei Partien der Tschechen wurden insgesamt nur vier Treffer erzielt. Die jüngsten vier Spiele mit Beteiligung der Georgier kommen insgesamt auch nur auf fünf Tore.