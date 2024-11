Türkei - Wales Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

SPORT1 Betting 15.11.2024 • 09:00 Uhr Türkei - Wales Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Machen die Türken den Gruppensieg klar?

Unser Türkei - Wales Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 16.11.2024 lautet: Die Türken sind seit dem EM-Aus ungeschlagen und dürften diese Serie im Wett Tipp heute gegen den ersten Verfolger aus Wales auch fortsetzen.

In der Nations-League-Gruppe B4 zeichnet sich nach vier Spieltagen ein Zweikampf um den ersten Platz ab. Die Türkei führt die Tabelle mit zehn Punkten an. Wales folgt mit einem Rückstand von nur zwei Zählern. Für Island (4 Punkte) und Montenegro (0 Punkte) bleibt dagegen wohl nur der Kampf gegen den Abstieg in Liga C.

Im direkten Duell zwischen den beiden Top-Teams am Samstag in Kayseri könnte schon eine Vorentscheidung fallen. Die Bookies sehen die Hausherren mit niedrigen Siegquoten in der Türkei Wales Prognose vorne. Uns geht es ähnlich.

So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,51 bei Merkur Bets für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Türkei vs Wales auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Wales konnte nur eines der letzten 6 Duelle gegen die Türkei für sich entscheiden (3U, 2N)

Die Türken sind seit 4 Länderspielen ungeschlagen

Die Drachen konnten gerade mal 2 der jüngsten 12 Auswärtsspiele gewinnen

Türkei vs Wales Quoten Analyse:

Die türkische Auswahl belegt aktuell Rang 26 in der FIFA-Weltrangliste. Die walisischen Drachen stehen nur drei Plätze weiter hinten (29). So spielt der Heimvorteil für die Wettanbieter mit PayPal bei den Türkei vs Wales Quoten eine große Rolle.

Die Hausherren werden mit Siegquoten im Schnitt von knapp über 1,70 ins Rennen geschickt. Auf der Gegenseite dürft ihr euch für einen Erfolg der Gäste auf Türkei gegen Wales Wettquoten zwischen 4,33 und 4,90 freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Türkei vs Wales Prognose: Bauen die Türken ihre Serie aus?

Bei der Europameisterschaft sorgten die leidenschaftlich kämpfenden Türken für Aufsehen und zogen erstmals seit der EM 2008 ins Viertelfinale ein. Dort musste sich die Truppe von Coach Vincenzo Montella nur knapp den Niederlanden mit 1:2 geschlagen geben. Mit Talenten wie Arda Güler, Kenan Yildiz und Ferdi Kadioglu steht die Nation aber vor einer spannenden Zukunft. In den vier Nations-League-Spielen seit dem Aus bei der EURO blieben die „Ay-Yildizlilar“ ungeschlagen.

Bei zwei Siegen gegen Island (3:1, 4:2) und einem Erfolg gegen Montenegro (1:0) ließ man nur gegen Wales (0:0) Punkte liegen. In der Nations League konnten sich die „Halbmond-Sterne“ mit Ausnahme der Spielzeit 2022/23 (Liga C) kontinuierlich in der Gruppe B halten. Nun will man erstmals in die Liga A aufsteigen. Die Bilanz im Wettbewerb ist mit sechs Siegen, vier Remis und sechs Niederlagen komplett ausgeglichen. Die offensive Spielweise geht aber oft etwas zulasten der Abwehr, was den Türkei Wales Tipp beeinflusst.

Coach Robert Page führte Wales 2022 in Katar zur ersten WM-Teilnahme seit 1966. Doch mit nur einem Punkt aus drei Spielen war für die Drachen nach der Vorrunde wieder Endstation. Nachdem die Briten die Quali für die EM 2024 verpasst hatten, wurde Craig Bellamy zum neuen Nationaltrainer ernannt. Der neue Mann konnte dem Team neues Leben einhauchen. Zuvor hatten die „Dragons“ keine Identität sowie keine Stammelf und verließen sich nur auf Geniestreiche von Superstar Gareth Bale.

Inzwischen spielen die Waliser ein hohes Pressing. Der Ballbesitz stieg von 49 auf über 60 Prozent. Bisher funktioniert das neue System auch ganz gut. Als erster Coach des Landes ist Bellamy nach vier Spielen noch ungeschlagen. Zu zwei Siegen gegen Montenegro (2:1, 1:0) kommen je ein Remis gegen die Türkei (0:0) und Island (2:2). Harry Wilson (Fulham) traf in den vergangenen drei Länderspielen für sein Land. Die fünf Tore unter dem aktuellen Coach wurden alle in Halbzeit 1 erzielt.

Türkei - Wales Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Türkei: 4:2 Island (A), 1:0 Montenegro (H), 3:1 Island (H), 0:0 Wales (A), 1:2 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Wales: 1:0 Montenegro (H), 2:2 Island (A), 2:1 Montenegro (A), 0:0 Türkei (A), 0:4 Slowakei (A)

Letzte 5 Spiele Türkei vs Wales: 0:0 (A), 1:1 (A), 2:0 (H), 0:2 (H), 6:4 (H)

Diese Paarung wurde schon zehnmal ausgetragen. Wales hat mit vier Siegen zu drei Niederlagen leicht die Nase vorne (3U). Auf türkischem Boden spricht die Bilanz mit drei Erfolgen aber für die Hausherren (1N). Wirkliche Relevanz für die Türkei Wales Prognose haben aber lediglich die letzten drei Partien.

In der Quali für die EM 2024 feierten die „Halbmond-Sterne“ einen 2:0-Heimsieg und holten bei den Drachen ein 1:1. Auch das Hinspiel in der Nations League in Cardiff endete am 6. September mit einem Remis (0:0). Dabei mussten die Gäste die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten.

Die „Dragons“ verpassten mit 2,49 xG (zu 0,79), 67 Prozent Ballbesitz und 15:5 Gesamtschüssen ein besseres Ergebnis. Unter dem neuen Coach kommen die Waliser auf 15 Großchancen. Zwölf davon wurden vor dem Seitenwechsel erspielt. Wir rechnen auch am Samstag mit torgefährlichen Gästen im ersten Durchgang.

So gibt es bei Bet365 für den Türkei vs. Wales Tipp „Wales Über 0,5 Tore in 1. Halbzeit“ eine Quote von 2,75. Alle Neu- und Bestandskunden sollten sich vor ihrer nächsten Wette bei diesem Anbieter den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern.

So seht ihr Türkei - Wales im TV oder Stream:

16. November 2024, 18:00 Uhr, Kayseri Kadir Has Stadi, Kayseri

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer das Nations-League-Match zwischen der Türkei und Wales im deutschsprachigen Raum live mitverfolgen will, braucht dafür ein Abo bei DAZN. Der Streaming-Anbieter hat sich auch die Exklusivrechte für diesen UEFA-Wettbewerb gesichert.

Die Übertragung der Partie startet am Samstag um 17:30 Uhr mit den Vorberichten. Um 18:00 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Türkei vs Wales: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Türkei: Cakir - Elmali, Bardakci, Demiral, Celik - Calhanoglu, Kökcü, Güler - Yildiz, Aktürkoglu, Gül

Ersatzbank Türkei: Günok, Bayindir (Tor), Müldür, Akaydin, Topcu, Özcan, Ayhan, Yoksulu, Haspolat, Ünal, Yilmaz, Akgün, Kilicsoy, Kutucu, Dinkci

Startelf Wales: Ward - Williams, Davies, Rodon, Roberts - Cooper, D. James, Wilson - Thomas, Cullen, Johnson

Ersatzbank Wales: Darlow, King (Tor) - Mepham, Norrington-Davies, Cabango, Dasilva, Allen, Brooks, J. James, Colwill, Sheehan, Savage, Crew, L. Harris, M. Harris, Koumas

Die Hausherren müssen am Samstag ohne Caglar Söyüncü (Fener), Ferdi Kadioglu (Brighton) und Irfan Kahveci (Fener) auskommen.

Bei Wales verpasst vor allem Kieffer Moore (Sheffield) die Partie. Dafür kehrt Daniel James (Leeds) laut Türkei Wales Prognose nach einer Verletzungspause in den Kader zurück.

Unser Türkei - Wales Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Mit einem Dreier können sich die Türken den Gruppensieg sichern. Die Waliser brauchen für eine Chance auf Platz 1 mindestens ein Remis. Wir schätzen die Lage genauso ein wie die Buchmacher.

Für uns sind die Türken favorisiert. Der Heimvorteil, die Formkurve und der direkte Vergleich sprechen für die „Halbmond-Sterne“. Außerdem kassierten die „Ay-Yildizlilar“ in den letzten elf Heimspielen gerade mal eine Niederlage.

Das Hinspiel war ganz untypisch für beide Mannschaften. Eigentlich stehen sowohl die Türkei als auch Wales für einen offensiven, mutigen, aggressiven und kraftvollen Fußball. Das dürfte sich dieses Mal auch in ein paar Toren niederschlagen.