Udinese - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 09:00 Uhr Udinese - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Lässt Juve erneut Punkte liegen?

Unser Udinese - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.11.2024 lautet: Der italienische Rekordmeister spielt eine sehr durchwachsene Saison und verliert im Meisterschaftskampf an Boden. In unserem Wett Tipp heute ist gegen Udinese mit einem packenden Match zu rechnen.

Nur eines der letzten vier Liga-Duelle war aus der Sicht der Schwarz-Weißen aus Turin von Erfolg gekrönt. Zuletzt kam Juve vor heimischer Kulisse nicht über ein 2:2 gegen Parma Calcio hinaus und geriet dabei sogar zweimal in Rückstand. Der kommende Gegner Udinese ging an vier der vergangenen sechs Serie-A-Spieltage leer aus, kassierte kürzlich beim Aufsteiger Venedig eine 2:3-Schlappe und wird in unserer Udinese Juventus Prognose auch gegen die Alte Dame keinen leichten Stand haben.

Spielerisch verfügt Juve über mehr Qualität in den eigenen Reihen und will den Anschluss zur Tabellenführung nicht gänzlich verlieren. Unser Udinese Juventus Wett Tipp heute lautet: „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 2,22 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Udinese vs Juventus auf „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“:

Udinese hat 4 der letzten 6 Serie-A-Spiele verloren.

Juventus ist in der Liga auswärts ungeschlagen (2S, 2U).

3 der letzten 4 Gastauftritte im Stadio Friuli gingen an den Rekordmeister.

Udinese vs Juventus Quoten Analyse:

Einen haushohen Favoriten bringt das Match nicht zum Vorschein. Die Bookies räumen den Gästen aus Turin lediglich leichte Vorteile ein und bewerten den Auswärtssieg mit durchschnittlichen Udinese Juventus Quoten von 1,95. Ein Wert, der seine Daseinsberechtigung genießt, da die Alte Dame über deutlich mehr Qualität verfügt.

Udinese dürfte aufgrund seiner momentanen Formkrise trotz Heimrechts keinen leichten Stand haben. Zahlreiche PayPal Wettanbieter servieren für den Heimsieg Udinese Juventus Wettquoten jenseits der 4,30. Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu maximal zwei Toren ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs Juventus Prognose: Verpassen die Friulaner Juventus die erste Saisonniederlage?

Udinese legte einen Traumstart in die neue Saison hin und holte an den ersten vier Spieltagen zehn von möglichen 12 Punkten. Die starken Leistungen konnten zuletzt jedoch nicht bestätigt werden. Den beiden Erfolgserlebnissen gegen Cagliari Calcio (2:0) und US Lecce (1:0) stehen vier Niederlagen gegenüber. Aus diesem Grund rutschte die Elf von Trainer Kosta Runjaic, der in Italien ein noch recht unbeschriebenes Blatt ist, auf Platz 7 in der Tabelle ab.

Dennoch waren die Leistungen auf heimischem Boden keineswegs zu verachten. Vier der bisherigen fünf Heimspiele waren von Erfolg gekrönt. Die einzige Niederlage zu Hause kam nach einem 2:3 gegen den italienischen Meister Inter Mailand zum Vorschein. Die Offensive muss sich im eigenen Stadion nicht verstecken und erzielte acht Tore in fünf Begegnungen. In jedem Heimspiel resultierte bisweilen ein eigener Treffer. Darüber hinaus endeten vier der fünf Paarungen vor heimischer Kulisse mit weniger als 4,5 Toren und lassen auch in unserer Udinese Juventus Prognose auf kein Torfestival schließen.

Udinese - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 2:3 SSC Venezia (A), 2:0 Cagliari Calcio (H), 0:1 AC Mailand (A), 1:0 US Lecce (H), 2:3 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:2 Parma Calcio (H), 4:4 Inter Mailand (A), 0:1 VfB Stuttgart (H), 1:0 Lazio Rom (H), 1:1 Cagliari Calcio (H)

Letzte 5 Spiele Udinese vs. Juventus: 1:0 (A), 0:3 (H), 0:1 (H), 0:1 (A), 0:2 (A)

Nach wie vor ist Juventus Turin im italienischen Oberhaus ungeschlagen, konnte aber auf der anderen Seite auch nur vier der zehn Spiele siegreich gestalten. Satte sechs Remis kamen bereits zum Vorschein. Derzeit belegt der Rekordmeister den vierten Platz und zeigt sieben Punkte Rückstand zum Ligaprimus aus Neapel auf.

Nur zwei der sechs Unentschieden wurden auf gegnerischem Boden hingenommen. Mit Inter Mailand und dem FC Empoli wurden die Punkte geteilt. Darüber hinaus stehen auswärts zwei deutliche Erfolgserlebnisse gegen Hellas Verona (3:0) und Genua (3:0) zu Buche. Satte zehn der insgesamt 17 Saisontore konnte die Elf von Trainer Thiago Motto in der Fremde erzielen. Die Defensive stand wie der Fels in der Brandung und leistete sich lediglich beim 4:4 gegen Inter Mailand den einen oder anderen Aussetzer. Die anderen drei Fernduelle endeten mit Weißer Weste. Zudem brachten drei der vier Ansetzungen auf gegnerischem Boden weniger als 4,5 Toren mit sich.

Wer sich eine 25 € Gratiswette für seinen Udinese Juventus Tipp sichern möchte, könnte einen Blick auf Merkur Bets werfen. Genauere Informationen zum Neukundenbonus, den Wettquoten und vielem mehr sind in unserer ausführlichen Merkur Bets Bewertung zu finden.

So seht ihr Udinese - Juventus im TV oder Stream:

02. November 2024, 18:00 Uhr, Stadio Friuli, Udine

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hält die Exklusivrechte für die Übertragung der Serie A und wird somit auch die Begegnung zwischen den Friulanern und Juve übertragen. Wer seinen Udinese Juventus Tipp via Live-Stream verfolgen möchte, kommt um ein Abo nicht herum.

Udinese vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Udinese: Okoye - Giannetti, Bijol, Zemura - Ehizibue, Lovric, Karlström, Payero, Kamara, Bravo - Lucca

Ersatzbank Udinese: Padelli, Sava, Kabasele, Abankwah, Ebosse, Palma, Zarraga, Rui Modesto, Thauvin, Davis, Brenner, Pizarro

Startelf Juventus: Di Gregorio - Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal - McKennie, Locatelli, Thuram - Francisco Conceicao, Vlahovic, Weah

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Gil, Kalulu, Rouhi, Savona, Fagioli, Koopmeiners, Adzic, Mbangula, Yildiz

Udinese muss gegen Juve auf den gesperrten Verteidiger Isaak Touré verzichten. Für ihn dürfte Jordan Zemura in die Startformation rücken, um die Defensive zu festigen. Für offensive Momente sorgt voraussichtlich Neuzugang Lorenzo Lucca. Mit vier Toren ist der Mittelstürmer der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Trotz des 2:2 am letzten Spieltag gab es beim italienischen Rekordmeister gegen Parma allen Grund zur Freunde. Spielmacher Teun Koopmeiners kehrte nämlich nach vier verpassten Spielen auf den Platz zurück. Der Niederländer wurde in der 71. Spielminute eingewechselt, dürfte aber in unserer Udinese Juventus Prognose noch keine Option für die Startformation sein. Dušan Vlahović fungiert mit sechs Toren in zehn Spielen als bester Angreifer bei den Schwarz-Weißen.

Unser Udinese - Juventus Tipp: „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“

Mit 594,2 Millionen Euro verfügt Juventus über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen als die Gastgeber. Nach dem schwachen Auftritt gegen Parma ist mit einer Reaktion des Teams zu rechnen. Dennoch wird das Match gegen die heimstarken Friulaner kein Selbstläufer. Trotzdem dürfte es in unserer Udinese Juventus Prognose für einen Auswärtssieg reichen.

Der Direktvergleich spricht jedenfalls auch für uns. Drei der letzten vier Gastauftritte gingen nämlich an den Rekordmeister. Aufgrund der defensiven Standfestigkeit der Gäste ist zudem mit weniger als 4,5 Toren zu rechnen.