Ulm - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2025

Unser Ulm - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Die Spatzen hoffen weiter auf den Klassenerhalt. Mit viel Kampf und einer guten Defensive ist auch im Wett Tipp heute gegen Hertha etwas Zählbares möglich.

Thomas Wörle hatte die Spatzen 2021 in der Regionalliga übernommen und bis in die 2. Bundesliga geführt. Für viele Fans und Experten wurde der Trainer dann aber völlig überraschend Mitte März entlassen. Seitdem hat der ehemalige U-19-Coach Robert Lechleiter das Sagen.

Der neue Mann hat den Aufsteiger mit einfachen Tugenden wieder in die Erfolgsspur geführt. Diese Tendenz soll am Sonntag in unserer Ulm Hertha Prognose fortgesetzt werden. Für die Hausherren ist auch durchaus etwas drin.

Darum tippen wir bei Ulm vs Hertha auf “Doppelte Chance 1X”:

Gegen Aufsteiger gewann die Hertha nur eines ihrer letzten 8 Zweitliga-Spiele

Seit dem Abstieg zur Saison 2023/24 entschied der BSC keines der 5 BL2-Spiele gegen Teams auf den letzten beiden Tabellenplätzen für sich

Der SSV hat eine bessere Abwehr als Spitzenreiter HSV

Ulm vs Hertha Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle haben die Gäste auf Rang 12 fünf Plätze und zehn Punkte Vorsprung auf die Schwaben. Auch die Qualität spricht natürlich für die Berliner. Im Rückrunden-Ranking hat der SSV aber nur zwei Zähler weniger gesammelt als der BSC.

Trotzdem schlagen sich die Ulm vs Hertha Quoten der besten Wettanbieter auf die Seite der Alten Dame. Für einen Auswärtssieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,18. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gastgeber mit Ulm gegen Hertha Wettquoten zwischen 3,10 und 3,30 belohnt.

Ulm vs Hertha Prognose: Die Defensive ist der große Trumpf

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt in Ulm. Vier Zähler liegt der SSV hinter Platz 15 zurück. So ein Rückstand wurde so spät in der Saison seit Wiedereinführung der Relegation allerdings nur 2017/18 von Darmstadt aufgeholt. Rang 16 ist zwei Zähler entfernt. Auf jeden Fall holten die Spatzen aus den letzten drei Zweitliga-Spielen genauso viele Punkte (6) wie aus den vorherigen neun der Rückrunde. Das jüngste 1:0 daheim gegen Magdeburg war Ulms erster Zu-Null-Sieg im Unterhaus sowie der zweite Heim-Dreier in Serie.

Dabei spielten die Hausherren mit viel Einsatz, Kampf und waren so besonders schwierig zu bespielen. 16 der 26 Punkte wurden daheim geholt. Das Prunkstück bleibt die Abwehr. 35 Gegentore reichen im Ligavergleich für Platz 4, einen Rang vor Tabellenführer HSV (36). Dafür hakt es in der Offensive. Lediglich Regensburg (18) hat weniger Tore erzielt als die Ulmer (29). Nach zwölf Partien der Rückrunde steht der Aufsteiger aus Schwaben bei zwölf Punkten. In der kompletten ersten Saisonhälfte hatte es lediglich für 14 Zähler gereicht.

Auch die Hertha hat in dieser Saison schon einen Trainerwechsel hinter sich. Mitte Februar war Cristian Fiel vor die Tür gesetzt worden. Als Nachfolger übernahm Stefan Leitl das Traineramt. Mitte März machten sich die ersten Fortschritte bemerkbar. Seit vier Spielen sind die Berliner ungeschlagen (3S, 1U). Auswärts gewann der BSC jüngst sogar zweimal in Folge. Mit dem 1:1 daheim gegen Darmstadt am vergangenen Spieltag wurde der vierte Sieg in Folge zwar verpasst, trotzdem ist dank des guten Zwischenspurts der endgültige Klassenerhalt inzwischen in Reichweite.

Das Polster auf Rang 16 beträgt acht Zähler. In dieser Saison hat im Unterhaus nur Köln weniger Schüsse zugelassen als die Alte Dame. Trotzdem haben wir im Ulm Hertha Tipp ein paar Zweifel an den Gästen. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Berliner gegen Aufsteiger lediglich eines ihrer letzten acht Zweitliga-Spiele gewinnen konnten (2U, 5N). Auswärts verloren die Hauptstädter sogar die jüngsten vier Partien gegen Liga-Neulinge. Seit dem Abstieg zur Saison 2023/24 gewann die Alte Dame auch keines der fünf Zweitliga-Spiele gegen Teams auf den letzten beiden Tabellenplätzen (2U, 3N).

Ulm - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:0 Magdeburg (H), 1:2 Schalke (A), 2:1 Darmstadt (H), 2:0 1860 München (H), 0:0 Karlsruher SC (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:1 Darmstadt (H), 1:0 Köln (A), 3:1 Karlsruher SC (H), 0:0 St. Pauli (H), 5:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Ulm vs Hertha: 2:2 (A), 0:1 (H), 0:3 (A), 1:5 (A), 0:0 (H)

Erstmals trafen beide Vereine im DFB-Pokal der Saison 1981/82 aufeinander. In diesem Duell feierte Ulm als Drittligist einen überraschenden 2:1-Sieg zu Gast bei Zweitligist Hertha. Das ist bis heute der einzige Pflichtspiel-Erfolg der Spatzen gegen die Alte Dame.

Über die Jahre kamen sieben Vergleiche in der Bundesliga und 2. Bundesliga hinzu. Dabei spricht die Statistik mit vier Siegen und drei Remis für die Berliner. Die beiden Zweitliga-Duelle im Donaustadion endeten unentschieden.

So auch im Hinspiel dieser Saison, welches als einziges Kräftemessen auch wirklich Bedeutung für unsere Ulm vs Hertha Prognose hat. Trotz zweimaligem Rückstand nahm der SSV mit einem 2:2 einen Punkt aus der Hauptstadt mit.

Der SSV stellt die viertbeste Abwehr im Unterhaus. Die Berliner haben an den letzten vier Spieltagen insgesamt nur drei Gegentore kassiert. So rechnen wir auch am Sonntag nicht mit einem Torfestival.

Ulm vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Thiede - Gaal, Reichert, Strompf - Allgeier, Brandt, Dressel, Keller - Batista Meier - Röser, Telalovic

Ersatzbank Ulm: Ortag (Tor), N. Kolbe, An. Ludwig, Rösch, Kahvic, Krattenmacher, Hyryläinen, Chessa

Startelf Hertha: Ernst - Gechter, Leistner, M. Dardai - Kenny, Demme, Zeefuik - Cuisance, Sessa - Reese, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Berner, Karbownik, Bouchalakis, P. Dardai, Gottschalk, Lum, Ndi, Niederlechner, Prevljak, Thorsteinsson, Winkler

Die Hausherren müssen nur ohne Higl auskommen, der seine fünfte Gelbe Karte absitzt. Deutlich angespannter ist die Lage bei der “Alten Dame”.

Bei dieser fallen Brooks, Dudziak, Hussein, Klemens, Maza und Schuler aus. Das hat schon gewisse Auswirkungen auf die Ulm vs. Hertha Prognose.

Unser Ulm - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X

Der direkte Vergleich und die jüngste Formkurve unter Coach Stefan Leitl sprechen bei diesem Duell sicherlich für die Gäste, doch daheim ist der SSV mit viel Kampf, Einsatz und seiner starken Defensive ein ganz unangenehmer Gegner.

Zudem hat Ulm in der Rückrunde gerade mal zwei Zähler weniger gesammelt als der BSC. Die beiden Zweitliga-Duelle zwischen den Teams im Donaustadion endeten unentschieden, genauso wie das Hinspiel in der laufenden Saison.

Des Weiteren müssen die Hauptstädter viel mehr Spieler ersetzen und tun sich gegen Aufsteiger und Mannschaften auf den letzten beiden Tabellenplätzen seit geraumer Zeit sehr schwer. So trauen wir den Gastgebern mindestens einen Punkt zu.