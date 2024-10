Ulm - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

Unser Ulm - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.10.2024 lautet: Sieben Gegentore an den letzten beiden Spieltagen waren KSC-Trainer Christian Eichner definitiv zu viel. Im Wett Tipp heute kann er sich zumindest auf seinen Angriff verlassen.

Die Ulm Karlsruhe Prognose kann eigentlich nur etwas mit Toren zu tun haben. 16 Punkte aus acht Liga-Spielen sind eine starke Ausbeute der Badener. Was im Gedächtnis geblieben ist, sind aber vor allem die letzten beiden Paarungen. Auf ein 4:4 in Köln folgte ein 3:3 gegen Darmstadt.

Spektakulär kann es laut unserem Ulm Karlsruhe Wett Tipp heute ebenfalls werden, auch wenn wir uns vorrangig um eine Seite kümmern. Bei Sunmaker haben wir eine starke Quote von 1,81 für „Karlsruhe Über 1,5 Tore“ entdeckt.

Darum tippen wir bei Ulm vs Karlsruhe auf „Karlsruhe Über 1,5 Tore“:

Ulm vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Vergleicht ihr die Ulm Karlsruhe Quoten der besten Wettanbieter , werdet ihr womöglich ins Staunen geraten. Die Badener gehen als Tabellen-Vierter mit Siegquoten bis 2,15 an den Start. Ein fantastischer Wert, der sich aber erklären lässt.

Eine Etage höher ordnen die Wettanbieter ihre Ulm Karlsruhe Wettquoten für einen Heimsieg an. Diese Variante solltet ihr aber meiden, auch wenn Quoten von 3,35 für einen Erfolg des Aufsteigers zunächst verlockend klingen.

Ulm vs Karlsruhe Prognose: Der Kapitän geht voran

Christian Eichner erhielt von seinem verlängerten Arm bereits vier Tore sowie vier Torvorlagen - mehr Scorerpunkte hat nur ein Spieler auf dem Deckel stehen: Budu Zivzivadze. Der Angreifer steht ebenfalls in Diensten der Gäste.

Ulm - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Es war dem Trainer des KSC „zu dünn“, was seine Mannschaft gegen den Ball geliefert hat. Trotzdem darf bei der großartigen Offensive von weiteren Zählern in den nächsten Wochen und in der Ulm Karlsruhe Prognose ausgegangen werden.