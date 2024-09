Ungarn - Bosnien Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2024

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 11:40 Uhr Ungarn - Bosnien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wie viel Initiative ergreift Bosnien am zweiten Spieltag?

Unser Ungarn - Bosnien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.09.2024 lautet: Den ersten Spieltag der Nations League wollen Ungarn (0:5 vs. Deutschland) und Bosnien (2:5 vs. Niederlande) schnellstmöglich hinter sich lassen. Was gäbe es da für eine bessere Option, als im Wett Tipp heute jeweils zu treffen.

In unserer Ungarn Bosnien Prognose haben beide Auswahlmannschaften etwas gut zu machen. Sergej Barbarez will die bosnische Nationalmannschaft umkrempeln. Seine erste Trainerstation hat jedoch fatal begonnen. Drei Niederlagen in Serie entsprechen definitiv nicht seinen Vorstellungen.

Marco Rossi, ungarischer Nationaltrainer, hat wesentlich mehr Erfahrungen als sein Pendant und befindet sich seit 2018 im Amt. Ein Gegentor kassiert Ungarn gegen Bosnien im Wett Tipp heute dennoch. Bei Bet-at-home spielen wir eine Quote von 1,93 für „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Ungarn vs Bosnien auf „Beide Teams treffen“:

Beide Hintermannschaften ließen am 1. Spieltag der Nations League 5 Gegentore zu.

Ungarn kassierte in den 7 vorangegangenen Begegnungen jeweils mindestens ein Gegentor.

Edin Dzeko und Ermedin Demirovic präsentierten sich gegen die Niederlande vor dem Tor eiskalt.

Ungarn vs Bosnien Quoten Analyse:

Die Ungarn Bosnien Quoten der Buchmacher zeigen ein qualitatives Ungleichgewicht auf. Die Gastgeber erhalten in der Spitze eine Siegquote von 1,82, womit sie durchaus für einen Sportwetten Bonus in Frage kommen.

Ein gutes Stück höher fallen die Ungarn Bosnien Wettquoten für den ersten Sieg der „Goldenen Lilien“ unter Sergej Barbarez aus. Fahren die Gäste mit drei Zählern im Gepäck zurück in die Heimat, haben sie euch zuvor für den Mut zur Siegquote von 4,90 belohnt.

Ungarn vs Bosnien Prognose: Zu jeder Zeit

Ob Tag oder Nacht, Edin Dzeko ist zu jeder Tageszeit bereit für einen Treffer. Der 38-Jährige gab in seiner Karriere schon viele Beweise für seinen natürlichen Torriecher ab. Am ersten Spieltag der Nations League markierte der Mittelstürmer sein 66. Tor im 135. Länderspiel für Bosnien.

In der Spitze agiert der erfahrene Stürmer aber nicht alleine. Ermedin Demirovic unterstützte seinen Partner gegen die Niederlande und erzielte den übrig gebliebenen Treffer bei der 2:5-Niederlage gegen die Niederlande.

Der Neo-Stuttgarter bestätigte damit seine fantastische Frühform, die er beim VfB bereits angedeutet hatte. Für die Schwaben erzielte Demirovic bereits in zwei von drei Wettbewerben einen Treffer (Bundesliga, DFB-Pokal).

Diese großartigen Abschlussfähigkeiten im Team von Sergej Barbarez ermöglichten den Drachen gegen die Niederlande, aus nur vier Schüssen zwei Treffer herauszuholen und damit die 1,13 erwartbaren Tore zu übertreffen.

Ungarn - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 0:5 Deutschland (A), 1:0 Schottland (A), 0:2 Deutschland (A), 1:3 Schweiz (H), 3:0 Israel (H).

Letzte 5 Spiele Bosnien: 2:5 Niederlande (A), 0:1 Italien (A), 0:3 England (A), 1:2 Ukraine (H), 1:2 Slowakei (H).

Letzte Spiele Ungarn vs. Bosnien: 1:0 (H), 3:1 (A).

Defensiv war Bosnien am ersten Spieltag der Nations League aber maßlos überfordert. Die Niederlande spielten die Hintermannschaft der Barbarez-Elf schwindelig und brachten es am Ende der Begegnung zu wahnwitzigen 4,09 erwartbaren Treffern.

Bosnien blieb seit sieben Länderspielen nicht ohne Gegentor und ließ in drei Partien unter Barbarez insgesamt neun Gegentore zu.

Sechs dieser sieben Paarungen hielten sogar „Über 1,5 Gegentore“ für die Goldenen Lilien bereit. Insofern könnte sich eine Quote von 1,87 beim Ungarn Bosnien Tipp in der Bet365 App für „Ungarn Über 1,5 Tore“ als vorteilhaft erweisen.

Davon kann uns auch eine krachende Niederlage gegen die DFB-Elf nicht abbringen (0:5). Ungarn verlor zwar mit 0:5 gegen Deutschland, erspielte sich jedoch zwei Großchancen und insgesamt 1,13 erwartbare Tore.

Ebenso wie Bosnien waren die Magyarok gegen das Team von Julian Nagelsmann in der Verteidigung überfordert und erlaubten 3,71 erwartbare Gegentore.

So seht ihr Ungarn - Bosnien im TV oder Stream:

10. September 2024, 20.45 Uhr, Puskas Ferenc Stadion, Budapest

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Marco Rossi schickt seine Auswahlmannschaft oft und gerne im 3-4-1-2-System auf den Rasen. Das funktionierte in der EM-Qualifikation nicht immer und führte in den fünf abschließenden Qualifikationsspielen zu Toren auf beiden Seiten.

Summiert man die Pflichtspiel-Gegentore der ungarischen Auswahl aus den letzten neun Partien, endet die Rechnung bei 17 Gegentoren. Darüber hinaus schlossen die Rossi-Schützlinge nur eine dieser acht Paarungen ohne Gegentreffer ab.

Ausschlaggebend für die erfolgreiche EM-Qualifikation war demgegenüber der Angriff der Hausherren. Ungarn erzielte in acht Qualifikationsspielen 16 Tore und jubelte in sieben von acht Partien mindestens zweifach.

Ungarn vs Bosnien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ungarn: Gulacsi, Orban, Balogh, Marton Dardai, Nego, Schäfer, Adam Nagy, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

Ersatzbank Ungarn: Dibusz, Toth, Yaakobishvili, Gerenyi, Zsolt Nagy, Bolla, Botka, Kata, Nikitscher, Horvath, Csoboth, Adam

Startelf Bosnien: Vasilj, Gazibegovic, Katic, Mujakic, Barisic, Dedic, Krunic, Gigovic, Huseinbasic, Dzeko, Demirovic

Ersatzbank Bosnien: Piric, Hadzikic, Bicakcic, Radeljic, Tahirovic, Burnic, Djakovac, Saric, Basi, Varesanovic, Bajraktarevic, Tabakovic

Bosnien trat gegen die Niederlande äußerst destruktiv auf, womit sich ihre Herangehensweise kaum von den vorangegangenen Partien unterschieden hat. Immerhin erzielten die Drachen die ersten beiden Treffer unter Sergej Barbarez.

Tore fielen in den vergangenen Spielen der Goldenen Lilien einige. Sechs der sieben vorangegangenen Begegnungen enthielten „Über 2,5 Tore“ in der Partie. Was hält die Ungarn Bosnien Prognose diesmal bereit?

Unser Ungarn - Bosnien Tipp: Beide Teams treffen

Selbstvertrauen hat der erste Spieltag den beiden Defensivreihen dieser Paarung nicht geschenkt. Wir erwarten zwei verunsicherte Mannschaften, die sich in der Verteidigung zu viele Patzer erlauben, um diese Partie ohne Gegentor zu beenden.