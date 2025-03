Union Berlin - Bayern Tipp, Prognose, Quoten | 15.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 06:00 Uhr Union Berlin - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zittern die Eisernen bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt?

Unser Union Berlin - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister steuert im Wett Tipp heute auf einen souveränen Auswärtssieg An der Alten Försterei zu.

Was der VfL Bochum am vergangenen Wochenende geschafft hat (3:2-Sieg vs. Bayern) wird den Köpenickern in unserer Union Berlin Bayern Prognose nicht gelingen. Die Eisernen vermissen in dieser Spielzeit ihre Heimstärke und haben nur eines der neun vorangegangenen Bundesliga-Spiele An der Alten Försterei gewonnen.

Darüber hinaus warten sowohl Steffen Baumgart (8 Spiele) als auch Union Berlin als Verein (11 Spiele) noch auf den ersten Sieg gegen den deutschen Rekordmeister.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Bayern auf “Doppelte Chance X2”:

Unter Steffen Baumgart hat Union Berlin in 6 von 10 Bundesliga-Partien kein Tor erzielt.

Die Eisernen erzielten erst 22 Saisontore (17.) und nur 12 Tore aus dem Spiel heraus (18.).

Kein Bundesligist bringt eine niedrigere Rate seiner Abschlüsse aufs Tor als die Köpenicker (29,6 Prozent).

Union Berlin vs Bayern Quoten Analyse:

Steffen Baumgart muss in dieser Begegnung von der Tribüne aus zusehen. Schuld daran ist eine Gelbsperre für den Trainer von Union Berlin. Schaffen die Eisernen das kleine Fußballwunder und siegen zu Hause gegen die Münchner, reichen die Union Berlin Bayern Wettquoten bis circa 8,80.

Union Berlin vs Bayern Prognose: Was folgt nach Plan A?

Der Flanken-Fokus in der Spielphilosophie von Steffen Baumgart ist hinlänglich bekannt. Allerdings stößt dieser Ansatz bei den Eisernen an seine Grenzen, ebenso wie in unserem Union Berlin vs. Bayern Tipp. Von den ersten zehn Bundesliga-Begegnungen unter der Anleitung von Baumgart haben die Eisernen sechs Partien ohne eigenen Treffer beendet.

Vorhanden waren die Schwierigkeiten in der Offensive der Köpenicker bereits vor der Ankunft von Baumgart. Bis auf St. Pauli (19) hat kein Bundesligist weniger Saisontore erzielt als die Gastgeber (22). Aus dem Spiel heraus fehlen den Hausherren die Ideen, weshalb die wenigsten Tore in dieser Kategorie (12) niemanden verwundern sollten

Die Gefahr, die von der Offensive der Eisernen ausgeht, schätzen wir jedoch als ziemlich gering ein. Als einzige Unsicherheit könnten die Standards der Baumgart-Elf betrachtet werden. Union Berlin erzielte nach ruhenden Bällen die zweitmeisten erwartbaren Tore (10,07 xG), doch auch das haben wir in der Union Berlin vs. Bayern Prognose berücksichtigt. Der deutsche Rekordmeister hat ligaweit die wenigsten Expected Goals Against nach gegnerischen Standards zugelassen (2,32 xGA).

Union Berlin - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 Frankfurt (A), 0:1 Kiel (H), 0:6 Dortmund (A), 1:2 Gladbach (H), 4:0 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:0 Leverkusen (A), 2:3 Bochum (H), 3:0 Leverkusen (H), 3:1 VfB Stuttgart (A), 4:0 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Bayern: 0:3 (A), 1:5 (H), 0:1 (A), 0:3 (A). 1:1 (H)

Den Sieg der Münchner stellen wir überhaupt nicht in Frage. Bayern ist in elf Begegnungen mit den Eisernen ungeschlagen (8S, 3U). Zudem hat der Tabellenführer mehr als viermal so viele Tore aus dem Spiel heraus erzielt (55) wie die Gastgeber (12). Hinzu kommt, dass die Hausherren nur zehn Tore in zwölf Bundesliga-Heimspielen erzielt haben.

Katastrophal ist ebenso die fehlende Genauigkeit in den Abschlüssen der Baumgart-Elf. Kein anderer Bundesligist brachte eine niedrigere Rate seiner Schüsse aufs gegnerische Gehäuse als Union Berlin (29,6 Prozent). Das erhöht die Relevanz der ohnehin kaum vorhandenen Großchancen (41).

Zudem trifft der abstiegsgefährdete Klub aus der deutschen Hauptstadt auf die Mannschaft mit dem niedrigsten Wert in der Kategorie “Erwartbare Gegentore”. Bayern rangiert in diesem Vergleich (17,71 xGA) deutlich vor den Eisernen (36,1 xGA), die noch bis vor wenigen Wochen unter den besten Teams im deutschen Oberhaus zu finden waren.

In irgendeiner Weise wird Vincent Kompany nach dem Champions-League-Sieg gegen Leverkusen (2:0) rotieren, das steht auch nach der Niederlage gegen den VfL Bochum (2:3) außer Frage. Vielleicht gibt der FCB-Trainer im Angriff erneut Thomas Müller eine Chance und er schickt den 35-Jährigen von Beginn an auf den Rasen.

Müller verbindet positive Erinnerungen an sein letztes Gastspiel An der Alten Försterei. Am 30. Spieltag der vergangenen Saison siegte Bayern mit 5:1 gegen die Eisernen. Zwei dieser fünf Tore gingen auf das Konto des deutschen Nationalspielers. Im Anschluss an diese Partie hat Müller nur noch ein weiteres Bundesliga-Tor erzielt.

Unterteilt man die 90 Minuten der regulären Spielzeit in Viertelstunden, hat der deutsche Rekordmeister in jedem Abschnitt bereits mindestens zweistellig getroffen.

Ganz anders fallen diese Werte beim Blick auf Union Berlin aus. Die Eisernen haben in keinem der sechs viertelstündigen Abschnitte einer Partie mehr als sechs Treffer erzielt.

Union Berlin vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Querfeld, Doekhi, Leite, Trimmel, Tousart, Haberer, Khedira, Juranovic, Skarke, Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Klaus, Rothe, Roussillon, Schäfer, Benes, Jeong, Hollerbach, Ljubicic, Prtajin

Startelf Bayern: Urbig - Boey, Dier, Stanisic, Ito, Goretzka, Kimmich, Sane, Gnabry, Guerreiro, Müller

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Peretz, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Olise, Musiala, Coman, Kane, Vidovic

Die Personalsituation der Münchner ist vor allem im zentralen Mittelfeld etwas angespannt. Hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka fehlen derzeit die Alternativen. Joao Palhinha ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Bochum gesperrt und Aleksandar Pavlovic laboriert aktuell am Pfeifferschen Drüsenfieber.

Ansonsten muss Kompany jedoch auf wenige Akteure verzichten. Einzig Manuel Neuer muss noch aufgrund seiner Wadenverletzung passen. Seine Vertretung, Jonas Urbig, hat unter der Woche eine starke Leistung gezeigt und von Leverkusen keinen Gegentreffer zugelassen. Sogar während der Niederlage gegen Bochum konnte sich der Schlussmann mehrfach im Eins-gegen-Eins auszeichnen.

Seine Fähigkeiten sind auch in der Union Berlin gegen Bayern Prognose gefragt, doch weder um ihn noch um die Restverteidigung des FCB gegen mögliche Konterversuche der Köpenicker machen wir uns größere Sorgen.

Unser Union Berlin - Bayern Tipp: Bayern gewinnt zu Null

Der deutsche Rekordmeister kehrt voller Glücksgefühle aus der Königsklasse zurück in den Bundesliga-Alltag. Durch die beiden Siege gegen Leverkusen (3:0, 2:0) und vor allem dank der Art und Weise dieser Erfolge hat der Tabellenführer seinen Status als stärkstes deutsches Team untermauert.

Union Berlin wird gegen die Schärfe im Angriffsspiel der Münchner große Probleme bekommen und selbst nur wenige Entlastungsangriffe starten können. Für die wenigen Annäherungsversuche an den Kasten der Bayern ist Jonas Urbig zur Stelle, der seine Chance zwischen den Pfosten bis jetzt genutzt hat.