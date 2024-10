Union Berlin - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten 26.10.24

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 09:00 Uhr Union Berlin - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Nimmt Frankfurt den Kampf an?

Unser Union Berlin - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Nur RB Leipzig (752) gewann in dieser Spielzeit mehr Zweikämpfe als Union Berlin (724). Der große Arbeitswille verhindert im Wett Tipp heute einen Rückstand zur Pause.

Zwei Top-6-Teams treffen in unserer Union Berlin Frankfurt Prognose aufeinander. Bei der SGE dreht sich derzeit viel um Omar Marmoush, der an sechs Spieltagen in Serie getroffen hat und die Torjägerliste der Bundesliga anführt (9 Saisontore). Unter der Woche beim 1:0 in der Europa League gegen RFS hielt er sich zurück, an der Alten Försterei bekommt es der Torjäger aber mit einer knallharten Verteidigung zu tun.

Nach sieben absolvierten Spieltagen haben die Eisernen als einziges Team der Bundesliga noch kein Gegentor in der ersten Halbzeit kassiert. Daran anknüpfend spielen wir unseren Union Berlin Frankfurt Wett Tipp heute bei Merkur Bets zu einer Quote von 1,66 auf „Frankfurt trifft nicht in 1. Halbzeit“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Frankfurt auf „Frankfurt trifft nicht in 1. Halbzeit“:

Union Berlin hat in der 1. Halbzeit noch kein Gegentor kassiert.

Union Berlin hat die drittbeste erwartbare Defensive der Bundesliga (6,3 xGA).

Nur Union Berlin (3/3) und Dortmund (4/4) gewannen bislang jedes Bundesliga-Heimspiel.

Union Berlin vs Frankfurt Quoten Analyse:

Ein Überblick der Union Berlin Frankfurt Quoten zeigt keinen eklatanten Unterschied zwischen den Siegwahrscheinlichkeiten der beiden Teams. An der Alten Försterei gewannen die Köpenicker bislang jedes Bundesliga-Heimspiel der Saison (3). Für den vierten Heimsieg in Serie erhaltet ihr Quoten bis 2,55.

In einer ähnlichen Region bewegen sich die Siegquoten der SGE. Frankfurt (13) fehlt im Bundesliga-Tableau ein Zähler auf Union Berlin (14). Umso entscheidender ist die Risiko-Abwägung. Bei Union Berlin Frankfurt Wettquoten um 2,79 für einen Auswärtssieg bietet sich eine Gratiswette an.

Union Berlin vs Frankfurt Prognose: Keiner will den Ball

Aus unterschiedlichen Beweggründen verzichten Union Berlin (41,5 Prozent) und Eintracht Frankfurt (40,3 Prozent) über weite Strecken ihrer Paarungen auf Ballbesitz. Eine der beiden Mannschaften muss beim Union Berlin Frankfurt Tipp im direkten Duell gegen den eigenen Instinkt arbeiten und mehr mit dem Ball am Fuß kreieren.

Bo Svensson ordnet seine Spieler mit großer Sorgfalt im 3-4-3 an und will damit vorrangig die gefährlichen Räume um den eigenen Strafraum limitieren. Das zahlt sich in Form von nur 6,3 erwartbaren Gegentoren (3.) bislang aus.

Kontertore gelangen den Hausherren allerdings noch nicht. Das schnelle Umschaltspiel aus einer tiefen Staffelung heraus ist eher die Stärke der Adlerträger. Frankfurt erzielte bereits sieben Kontertore (1.) und gab 15 Schüsse nach Umschaltmomenten ab (1.).

Diese Spielanlage ist perfekt abgestimmt auf die Stärken der Offensivspieler. Omar Marmoush profitierte am meisten von dieser Spielidee und bedankte sich mit neun Saisontoren (1.).

Union Berlin - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:0 Kiel (A), 2:1 Dortmund (H), 0:1 Gladbach (A), 2:1 Hoffenheim (H), 0:0 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:0 RFS (H), 1:2 Leverkusen (A), 3:3 Bayern (H), 3:1 Besiktas (A), 4:2 Kiel (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Frankfurt: 0:0 (A), 0:3 (H), 0:2 (A), 2:0 (H), 0:2 (A).

Zuletzt traf der formstarke Angreifer in sechs aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen. Nur vier seiner neun Treffer erzielte Marmoush fernab der heimischen Arena.

Die Eisernen wissen um die Stärken der SGE und halten ihrerseits mit den zweitmeisten gewonnenen Zweikämpfen (724) dagegen. Damit können die Schützlinge von Bo Svensson den Gegner ärgern. Frankfurt gewann nur 598 Zweikämpfe (15.).

Ein Auswärtstor der Hessen ist gut möglich, doch vor der Pause erwarten wir in der Union Berlin vs. Frankfurt Prognose keinen Torjubel des Tabellensechsten. Das hängt in erster Linie an Union Berlin. Die Köpenicker kassierten als einziger Bundesligist noch kein Gegentor in der ersten Halbzeit und ließen ohnehin nicht mehr als vier Gegentore zu.

Speziell die großgewachsenen Innenverteidiger im Svensson-Team sind der Schrecken für jeden Offensivspieler. Diogo Leite ist das Aushängeschild der Dreierkette und gewann ligaweit die meisten Duelle (92).

So seht ihr Union Berlin - Frankfurt im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 17.30 Uhr, An der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Durchschnittlich fielen in den bisherigen Bundesliga-Spielen 3,51 Treffer pro Partie - der höchste Wert in den europäischen Top-5 Ligen.

Eine Ausnahme waren meist die Partien mit Beteiligung der Köpenicker. Nur 29 Prozent ihrer Begegnungen enthielten „Über 2,5 Tore“ und im Schnitt sind nicht mehr als 1,71 Treffer pro Partie gefallen. Ob sich das im Union Berlin Frankfurt Tipp ändert?

Union Berlin vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow, Vogt, Doekhi, Leite, Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe, Hollerbach, Skarke, Vertessen

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Querfeld, Roussillon, Benes, Haberer, Skov, Jeong, Jordan, Volland

Startelf Frankfurt: Trapp, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou, Dina Ebimbe, Tuta, Larsson, Götze, Ekitike, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Amenda, Brown, Shaqiri, Dahoud, Uzun, Chaibi, Bahoya, Matanovic

„Unter 2,5 Tore“ im Spiel sind wahrscheinlich und mit diesem Bet365 Bonus zu einer Quote von 1,87 mit einer Value-Wette spielbar.

Die letzten sechs Aufeinandertreffen endeten zumindest für eine der beiden Mannschaften ohne Torerfolg. In zwei der letzten drei Gastauftritte trat die SGE ihre Rückreise ohne zuvor erzieltes Tor an, was durchaus Einfluss auf die Union Berlin vs Frankfurt Prognose hat.

Unser Union Berlin - Frankfurt Tipp: Frankfurt trifft nicht in 1. Halbzeit

Die SGE muss sich gegen die tiefstehenden Köpenicker einen etwas anderen Matchplan als üblich überlegen. Das könnte den Hessen besonders zu Beginn der Partie schwerfallen und den Gästen einige Nerven kosten.