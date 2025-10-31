Union Berlin - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2025

SPORT1 Betting 31.10.2025 • 18:00 Uhr Union Berlin - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Welche Folgen hat der Einsatz im DFB-Pokal?

Unser Union Berlin - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.11.2025 lautet: Erst nach einer Verlängerung zog der FCU unter der Woche gegen Bielefeld in die dritte Pokalrunde ein. Im Wett Tipp heute fehlen den Hausherren wichtige Körner.

Wer es mit einer der beiden Mannschaften aus unserer Union Berlin Freiburg Prognose hält, kann vorerst durchatmen - das Weiterkommen im DFB-Pokal ist unter der Woche gesichert worden. Zurück im Bundesliga-Alltag treten sie nun als direkte Tabellennachbarn gegeneinander an.

Es könnte eine zähe Veranstaltung An der Alten Försterei geben, nicht zuletzt wegen der Spielweisen beider Mannschaften. Wir wählen bei Winamax eine Quote von 3.15 und spielen den Union Berlin Freiburg Wett Tipp heute “Union Berlin Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Freiburg auf “Union Berlin Unter 0,5 Tore”:

Union Berlin hat an 4 von 8 Spieltagen kein Tor erzielt.

Union Berlin hat nur 29 Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben (15.).

Union Berlin hat mehr als die Hälfte der eigenen Abschlüsse nach Standards abgegeben (52 Prozent).

Union Berlin vs Freiburg Quoten Analyse:

Den Einsatz für einen Winamax Bonus empfehlen wir für Union Berlin Freiburg Wettquoten außerhalb der klassischen Siegwette. Beide Mannschaften liegen auf dem Bundesliga-Tableau in direkter Nachbarschaft und haben Schwierigkeiten mit dem Offensivspiel.

Dementsprechend solltet ihr unserer Meinung nach den Fokus auf Union Berlin Freiburg Quoten für die Anzahl der Treffer legen. Vor allem die Hausherren sind am neunten Spieltag gefährdet, eine Partie ohne eigenen Torerfolg zu absolvieren. Falls ihr eure Einzahlungen für Sportwetten mit Paysafecard betätigen wollt, könnt ihr alle wichtigen Informationen zu dieser Methode in unserem Bericht nachlesen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Freiburg Prognose: Klare Limitierungen

Steffen Baumgart hat als Trainer schon oft gezeigt, welchen Ansatz er für seine Mannschaften im Offensivspiel am häufigsten wählt. Schnelles Umschalten und viele Flanken sind oft gesehene Kernmerkmale seiner Teams.

Das Attackieren tief stehender und gut organisierter Kontrahenten liegt dem FCU überhaupt nicht. In unserem Union Berlin vs. Freiburg Tipp treffen die Eisernen jedoch auf ein Team, das diese beiden Faktoren vereint.

Der SCF erlaubt gegnerischen Mannschaften in dieser Saison durchschnittlich 16,8 Pässe pro Defensivaktion - der dritthöchste Wert unter allen Bundesligisten. Den höchsten Wert stellt der Kontrahent in unserer Union Berlin vs. Freiburg Prognose.

Trotz der tiefen Positionierung erlauben die Breisgauer nur wenige Abschlüsse auf den eigenen Kasten (34 - der fünftbeste Wert unter allen Vereinen im deutschen Oberhaus). Ebenso erstaunlich wie beeindruckend sind die erst 10,92 zugelassenen erwartbaren Gegentore (6.).

Union Berlin - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 n.V. Bielefeld (H), 0:1 Bremen (A), 3:1 Gladbach (H), 0:2 Leverkusen (A), 0:0 HSV (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:1 Düsseldorf (A), 0:2 Leverkusen (A), 2:0 Utrecht (H), 2:2 Frankfurt (H), 0:0 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Freiburg: 2:1 (A), 0:0 (H), 2:1 (H), 0:0 (A), 4:2 (H).

Die Eisernen selbst erlaubten ligaweit die meisten Pässe pro Defensivaktion im Angriffsdrittel (18,3 PPDA) und formierten sich gerne mit vielen Spielern rund um den eigenen Sechzehner.

Nur 59,17 Prozent der gegnerischen Abschlüsse wurden innerhalb des FCU-Strafraums abgegeben - Liga-Bestwert! Der Winamax Bonus könnte sich daher auch in einer Wette auf “Unter 2,5 Tore” im Spiel bezahlt machen.

Den höheren Value erkennen wir bei Winamax jedoch in der Quote von 3.15 für “Union Berlin Unter 0,5 Tore”. Das Offensivspiel ist abhängig von einzelnen Aktionen, die nach Ballgewinnen tief in der eigenen Hälfte gestartet worden sind.

Möglicherweise fehlt den Hausherren nach ihrem intensiven Pokal-Fight über 120 Minuten gegen Bielefeld (2:1-Sieg nach Verlängerung) jedoch die Energie für konzentrierte Angriffe quer über das gesamte Feld.

Sowieso kreieren die Baumgart-Schützlinge aus dem Spiel heraus nur wenig Torgefahr. Union Berlin gab 52 Prozent der eigenen Schüsse nach Standards ab, aus denen 41,59 Prozent der erwartbaren Tore stammen.

So seht ihr Union Berlin - Freiburg im TV oder Stream:

01. November 2025, 15.30 Uhr, An der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Für unseren Union Berlin gegen Freiburg Tipp ist ebenso entscheidend, dass die Köpenicker bisher weniger als zehn erwartbare Tore erzielt haben (9,64 xG - Platz 15 im Ligavergleich). Diese stammen aus insgesamt nur 29 abgegebenen Schüssen, die auf das gegnerische Tor geflogen sind (15.).

Zuletzt blieben die erhofften Ergebnisse des Öfteren aus und Steffen Baumgart sprach mit seiner Mannschaft nach drei der vier vorangegangenen Bundesliga-Spieltage über eine Leistung ohne eigenen Torerfolg.

Union Berlin vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Querfeld, Doekhi, Leite - Trimmel, Haberer, Khedira, Rothe - Burke, Ilic, Ansah

Ersatzbank Union Berlin: Raab, Nsoki, Köhn, Kemlein, Schäfer, KRal, Jeong, Bogdanov, Skarke

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Lienhart, Ginter, Günter - Manzambi, Eggestein - Scherhant, Suzuki, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: Müller, Jung, Rosenfelder, Makengo, Treu, Höfler, Beste, Matanovic, Höler

Am vergangenen Wochenende gab es das typische FCU-Spiel. Defensiv erlaubten die Eisernen in Bremen nur eine Großchance zu - selbst erzeugten die Eisernen keine einzige “Big Chance”. Es ist ein typisches 0:0-Spiel gewesen, das Werder dank eines Ausnahme-Treffers von Marco Grüll für sich entscheiden konnte.

Offensichtlich wurde in der Paarung auch der Einfluss von Andrej Ilic, der nach 30 Minuten allerdings wegen Unwohlsein ausgewechselt werden musste. Ohne ihren Zielspieler im Zentrum fehlte ein Plan B.

Unser Union Berlin - Freiburg Tipp: Union Berlin Unter 0,5 Tore

Zwei der letzten vier direkten Duelle zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg endeten torlos. Exakt die Hälfte der Bundesliga-Spieltage beendete der FCU in dieser Spielzeit ohne eigenen Torerfolg. Zuletzt trat dies gehäuft auf (3 der letzten 4 Spiele). Im Duell mit einer kompakten Bundesliga-Mannschaft droht erneut ein Spiel ohne eigenen Treffer.