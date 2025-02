Union Berlin - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten 15.02.2025

Unser Union Berlin - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Die Eisernen haben sich zuletzt mit einem 4:0 gegen Hoffenheim endlich Luft verschafft und wurden unter Neo-Coach Steffen Baumgart belohnt. Im Wett Tipp heute trauen wir uns aber nicht über eine 1x2-Wette drüber, sondern schauen auf die Tore.

Am 15. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach in der Alten Försterei. Union Berlin, derzeit auf Platz 13 mit 24 Punkten, trifft auf Gladbach, das mit 31 Punkten auf Rang 8 steht. Beide Teams haben ihre Höhen und Tiefen durchlebt, aber die Köpenicker gehen nach dem 4:0 gegen Hoffenheim laut Buchmachern sogar als Favoriten in die Union Berlin Gladbach Prognose.