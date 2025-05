Union Berlin - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 10.05.25

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 06:00 Uhr Union Berlin - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der FCH den Relegationsplatz halten?

Unser Union Berlin - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Für den FCH geht es um mehr, schließlich will Heidenheim mindestens den Relegationsplatz halten. Die Berliner sind jedoch seit acht Spielen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute setzt Union diese Serie mit einem vollen Erfolg fort.

Am 10. Mai 2025 erwarten uns im Stadion Alte Försterei interessante 90 Minuten zwischen Union Berlin und dem 1. FC Heidenheim. Am 33. Spieltag der Bundesliga geht es für die Eisernen darum, ihre Position im Tabellenmittelfeld zu festigen, während der FCH in der Union Berlin Heidenheim Prognose dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt.

Union Berlin, aktuell auf Platz 13 mit 37 Punkten, ist der klare Favorit. Die solide Defensive, die in den letzten fünf Spielen zwei Mal zu Null spielte, und die Heimstärke machen sie zu einem harten Gegner. Noch dazu blieben die Eisernen zuletzt acht Spiele in Folge ungeschlagen (3S, 5U). Heidenheim hingegen muss ohne Stammtorwart Kevin Müller antreten und konnte lediglich 15 Punkte in 16 Auswärtsspielen sammeln - damit ist der FCH in der Auswärtstabelle nur 15.

Daher lautet unser Union Berlin Heidenheim Wett Tipp heute: “Sieg Union Berlin” zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Heidenheim auf “Sieg Union Berlin”:

Union Berlin hat 4 der letzten 5 Heimspiele gewonnen.

FC Heidenheim hat nur 2 Siege in den letzten 13 Liga-Auswärtsspielen gesammelt (3U, 8N).

Die Köpenicker haben eine starke Defensive, spielen daheim und sind seit 8 Spielen ungeschlagen (3S, 5U), was unseren Union Berlin vs Heidenheim Tipp stützt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Heidenheim Quoten Analyse:

Basierend auf der aktuellen Form und Heimstärke von Union Berlin tendieren wir zum Heimsieg. Union Berlin hat vier der letzten fünf Heimspiele gewonnen und zeigt eine starke Defensive. Heidenheim hingegen kämpft mit Auswärtsschwäche und Verletzungsproblemen. In den Sportwetten Apps wird ein Erfolg der Köpenicker trotzdem mit relativ hohen Union Berlin Heidenheim Quoten von 2,20 bewertet.

Für ein Unentschieden An der Alten Försterei werden von den besten Wettanbietern Werte von 3,45 ausgeschüttet. Sollte sich Heidenheim auswärts durchsetzen und wichtige drei Punkte im Abstiegskampf einfahren, dann winken euch Union Berlin vs. Heidenheim Wettquoten in Höhe von 3,30. Allerdings solltet ihr über einen Sportwetten Bonus nachdenken.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Union Berlin - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:2 Werder Bremen (H), 1:1 Bochum (A), 4:4 VfB Stuttgart (H), 0:0 Leverkusen (A), 1:0 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:0 Bochum (H), 1:0 VfB Stuttgart (A), 0:4 Bayern (H), 0:3 Frankfurt (A), 0:1 Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Heidenheim: 0:2 (A), 2:2 (H), 0:1 (A), 2:0 (H), 1:2 (A).

Unser Union Berlin - Heidenheim Tipp: Sieg Union Berlin

Ein Sieg für die Eisernen scheint in der Union Berlin gegen Heidenheim Prognose die naheliegendste Wahl zu sein. Der aktuelle Erfolgslauf spricht für die Berliner, während der FCH mit einigen Problemen zu kämpfen hat, aber jeden Punkt im Abstiegskampf gebrauchen könnte.