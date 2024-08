USA - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2024

von SPORT1 Betting 05.08.2024 • 15:00 Uhr USA - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Frauen Olympia Wette | Kann sich die DFB-Auswahl revanchieren?

Unser USA - Deutschland Sportwetten Tipp zum Fußball Frauen Olympia Spiel am 06.08.2024 lautet: Wie 2016 möchten die DFB-Frauen bei Olympia ins Endspiel einziehen. Im Wett Tipp heute steht diesem Vorhaben aber erneut Angstgegner USA im Weg.

Gegen den Titelverteidiger Kanada setzte sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der Runde der letzten Acht bei Olympia 2024 am Samstag in einem engen Duell nach Elfmeterschießen durch. Damit steht die DFB-Auswahl zum fünften Mal bei sechs Olympia-Teilnahmen im Halbfinale. Nun träumt die Truppe von Bundestrainer Horst Hrubesch natürlich vom Einzug ins Endspiel. Doch am Dienstag bekommt es Deutschland in Lyon mit den USA zu tun. Die DFB-Frauen trafen schon in der Vorrunde auf das USWNT und kassierten hier eine klare 1:4-Pleite.

Darum tippen wir bei USA vs Deutschland auf „Sieg USA“:

Die DFB-Damen konnten nur 5 von 38 Länderspielen gegen die USA gewinnen

In der Gruppenphase setzte sich das USWNT klar mit 4:1 durch

Bei Olympia haben die „Stars and Stripes“ lediglich 1 von 6 Halbfinals verloren

USA vs Deutschland Quoten Analyse:

In der Weltrangliste stehen die USA eigentlich einen Platz hinter Deutschland (4.). Doch die „Stars and Stripes“ kommen bei sieben Olympia-Teilnahmen auf vier Goldmedaillen, sowie auf einmal Silber und einmal Bronze. Zudem sind die Amerikanerinnen bei den besten Buchmachern schon seit Beginn des Turniers der große Favorit auf die Goldmedaille.

Bei der USA Deutschland Prognose klettern die Quoten für ein Weiterkommen der US-Damen in der regulären Spielzeit immerhin auf einen Schnitt von 1.94. Für einen Sieg der DFB-Auswahl gibt es Quoten zwischen 3.70 und 4.10.

USA vs Deutschland Prognose: Was ist gegen den Angstgegner drin?

Nach dem frühen Achtelfinal-Aus bei der WM 2023 wurde bei den USA mit Emma Hayes, die zuvor Chelsea betreut hatte, eine neue Trainerin verpflichtet. Zudem wurde ein Umbruch angestoßen, der in diesem Jahr mit dem Women‘s Gold Cup und dem SheBelieves-Cup bereits zwei Titel brachte. Die Vorrunde bei Olympia absolvierten die US-Damen mit drei Siegen aus drei Spielen bei 9:2 Toren. Im Viertelfinale taten sich die „Stars and Stripes“ aber lange Zeit mit der Defensive von Japan schwer. Die Partie ging sogar in die Verlängerung. Dort traf Trinity Rodman kurz vor dem Ende der ersten Hälfte zum 1:0-Siegtreffer.

Damit stehen die Vereinigten Staaten zum siebten Mal bei acht Olympia-Teilnahmen unter den letzten vier Teams. Zum zweiten Mal nach 2012 konnte das USWNT die ersten vier Spiele bei einem olympischen Turnier gewinnen. Damals holte man in London mit sechs Erfolgen in sechs Partien die vierte Goldmedaille bei den Sommerspielen. Seit 13 Länderspielen ist die USA nun schon ungeschlagen (12S, 1U). Nimmt man die WM 2019 mit dazu, haben die US-Damen auf französischem Boden nun 12 Spiele in Serie für sich entschieden.

Schon im Verlauf der Gruppenphase hatte Deutschland seine Probleme gehabt, konnte sich aber auf seine Offensive und die Chancenverwertung verlassen. So erzielte die Frauen-Nationalmannschaft in den ersten drei Partien bei Olympia acht Tore. Die Defensive um Torhüterin Ann-Katrin Berger musste allerdings auch fünf Gegentreffer hinnehmen. Im Viertelfinale gegen Kanada spielten die DFB-Damen dann das zweite Mal zu null. Als der gegnerische Coach Andy Spence nach gut einer Stunde mehr Tempo ins Spiel brachte, geriet das Team von Coach Hrubesch aber ein paar Mal ins Schwimmen.

Mit Glück, Geschick und einer starken Torhüterin Ann-Katrin Berger erreichte Deutschland schließlich das Elfmeterschießen. Dort wurde die deutsche Keeperin mit zwei gehaltenen sowie einem selbst verwandelten Elfmeter zur „Woman of the Match“. Zuvor hatten die deutschen Damen sechs gute Chancen nicht nutzen können. Alexandra Popp, die bei diesem Turnier auf der Doppelsechs agieren muss, kann dem Spiel bislang noch nicht ihren Stempel aufdrücken. Bei der EM 2022 hatte die Kapitänin noch selbst sechs Tore in fünf Spielen erzielt.

USA - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele USA: 1:0 Japan (H), 2:1 Australien (A), 4:1 Deutschland (H), 3:0 Sambia (H), 0:0 Costa Rica (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 4:2 n.E. Kanada (A), 4:1 Sambia (A), 1:4 USA (A), 3:0 Australien (H), 4:0 Österreich (H)

Letzte 5 Spiele USA vs Deutschland: 4:1 (H), 2:1 (H), 1:2 (H), 1:0 (H), 1:0 (H)

In der Vorrunde bei Olympia 2024 standen sich beide Nationen zum 38. Mal gegenüber. Mit dem 1:4 kassierte Deutschland schon die 26. Pleite gegen die USA. Demgegenüber stehen nur sieben Siege für die DFB-Auswahl, bei sieben Remis.

Schaut man auf alle Pflichtspiele haben die US-Damen mit fünf Erfolgen und nur einer Pleite auch klar die Nase vorne. Das erste Duell bei den Sommerspielen stammt aus dem Jahr 2004. Hier setzten sich die „Stars and Stripes“ ebenfalls im Halbfinale durch.

Nach 90 Minuten stand es 1:1. In der ersten Hälfte der Verlängerung trafen die Vereinigten Staaten dann zum 2:1-Endstand. Mit drei Treffern und einer Vorlage war Trinity Rodman bei Olympia 2024 bisher in jedem Spiel an einem Treffer beteiligt.

Unser USA - Deutschland Tipp: Sieg USA

Aus der Gruppenphase hat Deutschland eigentlich noch eine Rechnung mit den USA offen. Die Niederlage war auch etwas zu hoch ausgefallen. Den DFB-Damen waren einfach zu viele Fehler unterlaufen, die von den Amerikanerinnen eiskalt ausgenutzt wurden.

Wie man das USWNT in Verlegenheit bringen kann, hat Japan im Viertelfinale mit einer sehr entschlossenen und disziplinierten Verteidigung gezeigt. Doch gegen das Tempo der US-Damen wird die Truppe von Trainer Hrubesch wieder große Probleme bekommen.

Zudem sind die „Stars and Stripes“ vor allem im Spiel nach vorn auf allen Positionen besser besetzt. So gehen die US-Amerikanerinnen zu Recht als klarer Favorit ins Semifinale gegen den Olympiasieger von 2016.