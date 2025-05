Valladolid - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten 03.05.2025

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 12:00 Uhr Valladolid - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Legt Barca im Fernduell mit Real Madrid vor?

Unser Valladolid - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.05.2025 lautet: Die Katalanen widerstehen im Wett Tipp heute der Versuchung, sich zu schnell auf das anstehende Champions-League-Rückspiel gegen Inter Mailand zu konzentrieren.

Der FC Barcelona spielt in dieser Saison unterhaltsamen und zugleich erfolgreichen Fußball. Das hohe Risiko in der Defensive wird mit dem phänomenalen Potenzial der Offensive aufgewogen, egal in welchem Wettbewerb. In der Valladolid Barcelona Prognose reist der Tabellenführer zum bereits abgestiegenen Schlusslicht.

Während die Katalanen in diesem Kalenderjahr noch keine einzige Niederlage in La Liga hingenommen haben, sind die Gastgeber seit ihrem ersten Auftritt in diesem Jahr sieglos.

Für den Valladolid Barcelona Wett Tipp heute wählen wir bei VBET eine Quote von 1,91 und spielen “Sieg Barcelona (HC -2)”.

Darum tippen wir bei Valladolid vs Barcelona auf “Sieg Barcelona (HC -2)”:

Valladolid hat mit großem Abstand die meisten Gegentore kassiert (81).

Valladolid hat 13 der letzten 14 La-Liga-Spiele verloren (1U).

Valladolid hat in den letzten 4 Liga-Spielen jeweils 3 oder mehr Gegentore kassiert (16).

Valladolid vs Barcelona Quoten Analyse:

Am letzten Spieltag war es mal wieder soweit - die Spieler von Valladolid waren im Vergleich mit Betis Sevilla nur noch Statisten und haben eine 1:5-Niederlage kassiert. Aus den Valladolid Barcelona Quoten lässt sich eine ähnlich hohe Pleite gegen den Tabellenführer ableiten.

Das letzte direkte Aufeinandertreffen am vierten Spieltag hat die Mannschaft von Hansi Flick mit 7:0 für sich entschieden. Den besten Wettanbietern ist ein Auswärtssieg der Blaugrana deshalb nur Valladolid Barcelona Wettquoten von 1,17 wert. Ein Heimsieg wäre vollkommen überraschend, ist dementsprechend mit Quoten im zweistelligen Bereich versehen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valladolid vs Barcelona Prognose: Zeit für Empfehlungen

Die Saison ist für die Mannschaft aus Valladolid längst gelaufen. Das Tabellenschlusslicht hat bis jetzt nicht mehr als vier Siege und 16 Punkte gesammelt und sich schon frühzeitig den Abstieg in die zweite spanische Liga erarbeitet.

Anfang Januar haben sich die Pucela ihren letzten Sieg im spanischen Oberhaus verdient (1:0 vs. Betis Sevilla). Seither haben die Weiß-Violetten 13 von 14 Paarungen verloren. Zudem erlaubte man Betis Sevilla eine kleine Revanche (1:5-Niederlage). Ähnlich klar sind die Gastgeber auch in unserem Valladolid vs. Barcelona Tipp unterlegen.

Die Hintermannschaft beisammen zu halten war schon über die gesamte Spielzeit hinweg ein Problem für Valladolid. 81 Gegentore muss ein Team in 33 Partien erst einmal gegen sich zulassen.

Zuletzt durften sich gegnerische Offensivreihen im Strafraum der Pucelanos nach Belieben austoben. In den vier vorangegangenen Liga-Spielen hat das Tabellenschlusslicht insgesamt 16 Gegentreffer kassiert. Niedriger fällt die Zahl nach unserer Valladolid vs. Barcelona Prognose natürlich nicht aus.

Valladolid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valladolid: 1:5 Betis Sevilla (A), 2:3 Osasuna (H), 2:4 Atletico Madrid (A), 0:4 Getafe (H), 1:2 Real Sociedad (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:3 Inter Mailand (H), 3:2 n.V. Real Madrid (H), 1:0 Mallorca (H), 4:3 Celta Vigo (H), 1:3 Dortmund (H).

Letzte 5 Spiele Valladolid vs. Barcelona: 0:7 (A), 3:1 (H), 0:4 (A), 0:1 (A), 0:3 (H).

Für die Spieler der Weiß-Violetten geht es im Endspurt der Saison vorrangig darum, sich für weitere Aufgaben zu empfehlen. Ähnlich könnte es einigen Akteuren in der vermuteten Startelf der Katalanen gehen.

Bis jetzt haben die Blaugrana 54 Pflichtspiele absolviert, Valladolid steht erst bei 36 ausgetragenen Begegnungen. Das erfordert von Hansi Flick ein gutes Management der Einsatzminuten seiner Spieler, vor allem im Hinblick auf das bevorstehende Rückspiel im Halbfinale der Königsklasse gegen Inter Mailand. Das Hinspiel unter der Woche endete in Barcelona mit einem spektakulären 3:3.

Ein großer Nachteil ergibt sich für unseren Valladolid gegen Barcelona Tipp daraus nicht. Profis wie Ansu Fati oder Fermin Lopez brennen darauf, sich in Szene setzen zu können.

Zudem gibt es seit Beginn dieser Spielzeit nur eine Herangehensweise unter Hansi Flick, die jedem Profi des Tabellenführers bekannt sein dürfte. Die Route heißt konsequent: Vollgas-Fußball nach vorne.

Dementsprechend haben die Katalanen ligaweit mit Abstand die meisten Tore (89) und erwartbaren Tore (80,48 xG) erzielt. Bei ODDSET könnt ihr für “Barcelona Über 3,5 Tore” aktuell eine Quote von 2,15 spielen.

So seht ihr Valladolid - Barcelona im TV oder Stream:

03. Mai 2025, 21 Uhr, Nuevo Estadio Municipal Jose Zorrilla, Valladolid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Mit unserer Valladolid vs. Barcelona Prognose schließen wir einen Treffer der Pucelanos bewusst nicht aus. Die Gastgeber haben in zwei ihrer letzten drei Auftritte mindestens zwei Treffer erzielt.

Darüber hinaus musste die Flick-Elf das Spielgerät innerhalb der fünf vorangegangenen Pflichtspiele elf Mal aus dem eigenen Kasten holen. “Beide Teams treffen” ist zu einer Quote von 1,72 im Angebot und eine Option für diesen Bet365 Bonus.

Valladolid vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Valladolid: Ferreira - Perez, Sanchez, Comert, Aznou, Juric, Anuar, Chuki, Amallah, Moro, Sylla

Ersatzbank Valladolid: Rafus, Aidoo, Torres, Özkacar, Candela, Grillitsch, Mario Martin, Nikitscher, Machis, Ivan Sanchez, Marcos Andre, Latasa

Startelf Barcelona: Ter Stegen - Garcia, Cubarsi, Araujo, Martin, Gavi, Pedri, Ansu Fati, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres

Ersatzbank Barcelona: Szczesny, Pena, Martinez, Christensen, Fort, de Jong, Pablo Torre, Olmo, Raphinha, Pau Victor, Lewandowski

Nach seiner langen Verletzungspause erwarten wir Marc-Andre ter Stegen zurück zwischen den Pfosten des Tabellenführers, um endlich wieder Spielpraxis zu sammeln.

Schüsse auf seinen Kasten kann der deutsche Schlussmann vor allem von Mamadou Sylla erwarten, der mit fünf Saisontoren bester Torjäger der Hausherren ist. Ebenso sollte auf Raul Moro (4 Tore, 3 Torvorlagen) geachtet werden.

Unser Valladolid - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona (HC -2)

Unabhängig davon, wie groß die Rotation im Team von Hansi Flick ausfallen wird: Barca geht als absoluter Favorit auf den Rasen. Valladolid hat ein absurdes Torverhältnis von -57, welches den Pucelanos aktuell die Tauglichkeit für spanischen Erstliga-Fußball abspricht.