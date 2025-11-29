Verl - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2025

SPORT1 Betting 29.11.2025 • 18:00 Uhr Verl - Osnabrück Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Bleibt der SCV zum 8. Mal in Folge ungeschlagen?

Unser Verl - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 30.11.2025 lautet: Die Gastgeber haben zuletzt vor zwei Monaten eine Liga-Partie verloren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sie weiterhin ungeschlagen bleiben, aber mal wieder einen Gegentreffer kassieren.

Unsere Verl Osnabrück Prognose befasst sich mit dem Topspiel des 16. Spieltags der laufenden Drittliga-Saison. In der Sportclub Arena empfängt der Vierte der Tabelle den Dritten. Zwei Punkte trennen die beiden Klubs auf dem Tableau, sodass der SCV mit einem Heimdreier auf jeden Fall am kommenden Gegner vorbeiziehen würde.

Die Gäste peilen dagegen die Tabellenführung an, sodass wir insgesamt ein heiß umkämpftes Match mit Chancen auf beiden Seiten erwarten. Nach reiflicher Überlegung entscheiden wir uns für den Verl Osnabrück Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,20 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Verl vs Osnabrück auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Verl hat keines der letzten 7 Liga-Spiele verloren (4S, 3U).

In 6 der letzten 7 Partien des SCV gab es Tore auf beiden Seiten.

In der vergangenen Saison blieb Verl gegen Osnabrück ungeschlagen.

Verl vs Osnabrück Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen mittlerweile eine Reihe bei Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptiert, sehen den Gastgeber leicht vorne. Die Verl Osnabrück Quoten für Wetten auf einen Heimsieg knacken die Marke von 2,00 teils deutlich und erreichen Höchstwerte bis 2,35.

Wer dagegen auf die Gäste setzt, darf mit entsprechenden Wettquoten von durchschnittlich 2,85 rechnen. Tore auf beiden Seiten halten die Wettanbieter für ziemlich wahrscheinlich. Die Verl Osnabrück Wettquoten für die Option “Beide Teams treffen” liegen für sich allein betrachtet bei Werten um 1,60.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Verl vs Osnabrück Prognose: Umkämpftes Duell

Der SC Verl hat einen Lauf! Am vergangenen Wochenende gewann der SCV sein Auswärtsspiel bei Viktoria Köln klar mit 5:1. Den einzigen Gegentreffer gab es in der Schlussminute. Damit blieben die Verler auch im siebten Drittliga-Spiel in Folge ungeschlagen (4S, 3U).

Aktuell ist kein anderes Team so lange unbesiegt wie die Verler, deren Lauf sie bis auf Platz 4 der Tabelle gebracht hat. Dort stehen sie mit nur zwei Punkten Rückstand auf das Führungs-Trio Cottbus, Duisburg und Osnabrück. Heißt: Wenn Energie und der MSV patzen, könnte der SCV mit einem Heimdreier die Tabellenspitze erklimmen.

Mit 36:23 haben die Verler das beste Torverhältnis aller 20 Klubs und stellen gleichzeitig auch die beste Offensive der 3. Liga. Durch die allerdings nicht geringe Anzahl an Gegentreffern sind die bisherigen Partien mit Beteiligung des SCV mit im Schnitt 3,9 Treffern pro Begegnung die torreichsten.

In sechs der letzten sieben Drittliga-Spiele, in denen die Verler mitwirkten, gab es Tore auf beiden Seiten. In unserer Verl Osnabrück Prognose gehen wir abermals davon aus, dass beide Teams treffen. Falls ihr noch keine Berührungspunkte mit dem Wettanbieter Winamax hattet, dann erhaltet ihr wichtige Infos zu diesem Bookie in unseren Winamax Erfahrungen.

Verl - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Verl: 5:1 Viktoria Köln (A), 1:1 Aue (H), 2:2 Rostock (A), 5:0 Ulm (H), 4:2 Saarbrücken (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:0 Ingolstadt (H), 4:1 Bochum (A), 2:2 Lotte (A), 1:0 Cottbus (A), 0:0 Duisburg (H)

Letzte 5 Spiele Verl vs. Osnabrück: 3:0 (A), 1:1 (H), 0:1 (H), 1:2 (A), 2:3 (A)

Die Gäste haben ihre Partie vom vergangenen Wochenende ebenfalls gewonnen. An heimischer Wirkungsstätte gab es einen 1:0-Erfolg über Ingolstadt durch einen Treffer in der 89. Minute. Für den VfL war das der dritte Dreier an den letzten vier Spieltagen (1U), mit dem er die Punkte 27 bis 29 sammelte.

So viele Zähler haben auch Cottbus und Duisburg, die allerdings beide ein besseres Torverhältnis als die Osnabrücker haben. Die Lila-Weißen haben zwar erst elf Gegentore kassiert und stellen damit ligaweit die mit Abstand beste Abwehr. Allerdings haben sie selbst erst 19 Tore erzielt. Lediglich vier Teams haben seltener genetzt als der Tabellendritte.

So kommt es dann auch, dass Drittliga-Begegnungen des VfL mit im Schnitt genau zwei Toren pro Partie ligaweit die torärmsten sind. Elf und damit über die Hälfte ihrer Treffer erzielten die Lila-Weißen auswärts, wo sie in dieser Saison von sieben Spielen erst eines, nämlich das erste, verloren haben.

Heißt im Umkehrschluss: Seit sechs Auswärtspartien ist der VfL ungeschlagen (4S, 2U). Die letzten drei Spiele auf des Gegners Platz hat er alle gewonnen. Dennoch sehen wir bei unserem Verl Osnabrück Tipp leichte Vorteile bei den Hausherren, halten aber eine Absicherung für nötig. Nicht nötig ist dagegen ein gesonderter Hinweis auf den aktuellen Winamax Bonus, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

So seht ihr Verl - Osnabrück im TV oder Stream:

30. November 2025, 16:30 Uhr, Sportclub Arena, Verl

Übertragung TV: MagentaSport

Übertragung Stream: MagentaSport

Wie alle anderen Partien aus der 3. Liga, ist auch diese bei MagentaSport zu sehen. Einige Begegnungen aus dieser Spielklasse werden zwar in den Dritten Programmen der ARD übertragen. Dieses Match gehört dieses Mal allerdings nicht dazu.

Der direkte Vergleich liefert in der Verl Osnabrück Prognose einige interessante Fakten. Vier Drittliga-Duelle in Folge konnte der VfL gegen den kommenden Gegner gewinnen. Die Serie riss erst in der Vorsaison, als der SCV aus den beiden Partien gegen die Lila-Weißen insgesamt vier Punkte holte.

Verl vs Osnabrück: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Verl: Schulze - Mhamdi, Ens, F. Otto, Kijewski; Taz, Waidner, Y. Otto, Eze, Gayret; Besio

Ersatzbank Verl: Zacharias, Arweiler, Knost, Lehmann, Kohler, Onuoha, Wessig, Stöcker, Stark

Startelf Osnabrück: Jonsson - Fabinski, Müller, Wiemann; Kammerbauer, Kopacz, Jacobsen, Wiethaup, Kehl, Schumacher; Meißner

Ersatzbank Osnabrück: Sauter, Ihorst, Janotta, Lesueur, Karademir, Wagner, Risselmann, Badjie, Pröger

Was die Anzahl der potentiellen Tore in diesem Match betrifft, halten wir die im Schnitt 3,9 Treffer in den Partien des SCV für gewichtiger als die nur 2,0 Tore in den Begegnungen des VfL. Zudem gab es nur in den Auswärtspartien der Lila-Weißen im Schnitt 2,4 Treffer pro Match.

Aus diesem Grund würden wir alternativ auch den Verl Osnabrück Tipp “Über 2,5 Tore” empfehlen. In zwölf der bisherigen 15 Drittliga-Partien des SCV in dieser Spielzeit wurde diese Marke geknackt.

Unser Verl - Osnabrück Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Im Topspiel des Dritten gegen den Vierten haben beide Teams einige Argumente auf ihrer Seite. Für uns überwiegen allerdings die der Gastgeber. Sie sind seit sieben Partien ungeschlagen und damit so lange wie kein anderes Team. Zudem stellen sie mit 36 Toren die beste Offensive der Liga und werden die zugegebenermaßen starke Defensive der Gäste vor Probleme stellen. Außerdem haben sie in der Vorsaison keines der beiden Duelle mit dem VfL verloren, sodass wir den Verlern auf heimischem Rasen mindestens einen Zähler zusprechen.

Da Osnabrück aber seit sechs Auswärtspartien ungeschlagen ist, in der Fremde auch über die Hälfte seiner Tore erzielte und überhaupt in sechs der letzten sieben Drittliga-Begegnungen Verls beide Mannschaften zum Torerfolg kamen, halten wir es für sinnvoll, in diesem Match auf eine kombinierte Wette zu gehen.

Unser Verl Osnabrück Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Wettquote bei Winamax von 2,20.