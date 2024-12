VfB Stuttgart - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 6.12.

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 11:00 Uhr VfB Stuttgart - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie viel Last kann Demirovic noch stemmen?

Unser VfB Stuttgart - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.12.2024 lautet: Die Abbiegung in Richtung Siegerstraße haben beide Mannschaften in den vorangegangenen Wochen viel zu oft verpasst. Im Wett Tipp heute halten die Eisernen den VfB Stuttgart bei maximal einem Treffer.

Die Auswahl im Sturmzentrum ist für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß derzeit stark begrenzt. Infolge der Verletzungen von Deniz Undav (Muskelfaserriss) und El Bilal Toure (Mittelfußbruch) muss Ermedin Demirovic ein enormes Pensum abrufen. Die VfB Stuttgart Union Berlin Prognose bleibt davon nicht unberührt.

Mittlerweile teilen sich die Köpenicker den Titel der schwächsten Bundesliga-Offensive mit St. Pauli (je 10 Tore). Defensiv ärgern die Eisernen aber weiterhin so ziemlich jeden Kontrahenten. Eine mühselige Angelegenheit steht deshalb auch den Schwaben in unserem VfB Stuttgart Union Berlin Wett Tipp bevor. Diesen geben wir bei Interwetten zu einer Quote von 1,90 auf “VfB Stuttgart Unter 1,5 Tore” ab.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Union Berlin auf “VfB Stuttgart Unter 1,5 Tore”:

Stuttgart erzielte in 6 der letzten 8 direkten Duelle mit Union Berlin “Unter 1,5 Tore”.

Union Berlin erlaubte in 10 von 12 Bundesliga-Begegnungen “Unter 1,5 Tore”.

Union Berlin stellt mit 13,9 erwartbaren Gegentoren eine Top-4-Verteidigung.

VfB Stuttgart vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Vorsaison beendeten die Schwaben mit drei gewonnenen Duellen gegen Union Berlin. Neben zwei siegreichen Bundesliga-Aufeinandertreffen (3:0, 2:0) schlug der VfB die Eisernen im DFB-Pokal (1:0). Insofern offenbart der 1,75-fache Gewinn für einen Heimsieg keine überraschenden VfB Stuttgart Union Berlin Quoten.

Bo Svensson und seine Mannschaft verpassten in ihren letzten sechs Pflichtspielen einen Sieg und werden im Vergleich der VfB Stuttgart Union Berlin Wettquoten als eindeutiger Außenseiter ausgemacht. Ein Auswärtssieg kratzt an der Marke von 4,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Union Berlin Prognose: Im Treibsand der eisernen Abwehr

Zu oft kämpft Union Berlin dieses Jahr im Angriff mit stumpfen Waffen. Die Eisernen erzielten erst zehn Saisontore - seltener jubelte kein anderer Bundesligist in dieser Spielzeit (St. Pauli ebenfalls 10 Tore).

Bo Svensson hat seinem Team zumindest ein Mittel an die Hand gegeben, mit dem die nötigen Punkte für den als Ziel ausgegebenen Klassenerhalt gesammelt werden können. Aus ihrem 3-4-3-System heraus sind die Köpenicker nur schwer zu bezwingen, auch im VfB Stuttgart Union Berlin Tipp.

Die Hintermannschaft von Union Berlin stoppt gegnerische Angriffsbemühungen wie Treibsand so manches Schiff auflaufen lässt. Mit den zweitmeisten Fouls pro Spiel beenden die Svensson-Schützlinge die gefährlichsten Situationen (13,8 pro Spiel).

Davon gibt es in einem Liga-Spiel nicht allzu viele. Die Eisernen erhielten bisher nicht mehr als 126 Schüsse auf den eigenen Kasten. Weniger Schüsse flogen nur auf die Kästen von Leverkusen, Dortmund und Bayern.

VfB Stuttgart - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:0 Regensburg (A), 2:2 Werder Bremen (A), 1:5 Roter Stern Belgrad (A), 2:0 Bochum (H), 2:3 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:2 Leverkusen (H), 0:1 Wolfsburg (A), 0:0 Freiburg (H), 0:3 Bayern (A), 0:2 Bielefeld (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Union Berlin: 2:0 (H), 1:0 (H), 3:0 (A), 0:3 (A), 0:1 (H).

Die Herangehensweise in der Verteidigung ist clever und darauf ausgelegt, die gefährlichsten Räume mit allen verfügbaren Mitteln zu schützen. Bis auf Bayern (0 Prozent) erlaubte kein anderer Bundesligist weniger gegnerische Abschlüsse innerhalb des Fünfmeterraums als Union Berlin (3 Prozent).

Wenige Schüsse und noch weniger zugelassene Schüsse aus dem eigenen Strafraum führen unweigerlich zu wenigen Gegentreffern. Bis jetzt ließen die Köpenicker nur elf Gegentore zu (2.), was in der VfB Stuttgart gegen Union Berlin Prognose berücksichtigt werden sollte.

Wer gegen die Auswahl von Bo Svensson treffen will, muss großen Aufwand betreiben. Union spulte als Team bisher die zweitmeisten Kilometer ab (1439,5 km) und leistete die zweitmeisten intensiven Läufe (8.953).

Den VfB Stuttgart plagen im Angriff große Verletzungssorgen. Deniz Undav und El Bilal Toure müssen weiterhin aussetzen, sodass Ermedin Demirovic enorm viele Minuten absolvieren muss.

In den vergangenen Wochen machte sich das mehrfach bemerkbar. Stuttgart gewann zuletzt nur zwei von sieben Pflichtspielen und wurde in fünf dieser sieben Begegnungen bei “Unter 1,5 Toren” gehalten. Unter der Woche gelang zumindest gegen Zweitliga-Schlusslicht Regensburg ein 3:0-Erfolg.

So seht ihr VfB Stuttgart - Union Berlin im TV oder Stream:

06. Dezember 2024, 20.30 Uhr, MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Im Schnitt fielen pro Auswärtsspiel der Gäste bislang nur 1,50 Tore. Bereiten die Eisernen den Schwaben einen anstrengenden Abend, ist der VfB Stuttgart vs. Union Berlin Tipp “Unter 2,5 Tore” im Spiel eine geeignete Wett-Option. In der Betano App ruft diese Wette eine Quote von 1,90 auf.

Für maximal einen Treffer in der Begegnung erhaltet ihr sogar eine Wettquote von 3,50. Diese Variante scheint aber bei 4,00 Toren pro VfB-Heimspiel etwas zu gewagt.

VfB Stuttgart vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou, Chase, Chabot, Mittelstädt, Stiller, Karazor, Vagnoman, Rieder, Führich, Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Rouault, Stenzel, Keitel, Millot, Diehl, Malanga, Woltemade

Startelf Union Berlin: Rönnow - Vogt, Doekhi, Querfeld, Trimmel, Khedira, Haberer, Rothe, Jeong, Hollerbach, Skarke

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Juranovic, Schäfer, Benes, Skov, Volland, Jordan, Vertessen

Am vergangenen Spieltag zwang Union Berlin dem amtierenden Meister aus Leverkusen ein zähes Spiel auf und verlor am Ende nur knapp (1:2). Bo Svensson durfte immerhin erstmals nach 413 torlosen Minuten wieder über einen Treffer seiner Akteure jubeln.

Denkbar ist, dass den Gästen in der VfB Stuttgart Union Berlin Prognose gegen die Schwaben erneut ein torloser Auftritt droht. Die Köpenicker gaben bisher nur 3,6 Torschüsse pro Spieltag ab (17.) und verwandelten nur 7,3 Prozent ihrer Schüsse.

Unser VfB Stuttgart - Union Berlin Tipp: VfB Stuttgart Unter 1,5 Tore

Die Eisernen verfolgen einen klaren Plan und dieser beinhaltet, die Kontrahenten bei möglichst wenig Abschlüssen zu halten. Das gelang den Köpenickern bisher in vielen Partien. Union Berlin kassierte nur an zwei von zwölf Bundesliga-Spieltagen mehr als einen Gegentreffer.