VfB Stuttgart - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten 15.02.25

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 06:00 Uhr VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer punktet im Kampf ums internationale Geschäft?

Unser VfB Stuttgart - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Die Schwaben träumen auch in dieser Saison von einem Platz in der Königsklasse. Im Wett Tipp heute dürfte mindestens ein weiterer Punkt aufs Konto des VfB wandern.

In der Bundesliga herrscht vor allem ab Platz 4 im Kampf um die internationalen Plätze ein großes Gedränge. Zwischen Rang 10 und der ersten Champions-League-Platzierung liegen gerade mal vier Punkte. In dieser Gruppe befinden sich auch Stuttgart und Wolfsburg, die am Samstag direkt aufeinandertreffen.

Die Quoten der VfB Stuttgart Wolfsburg Prognose sprechen sich in der MHP Arena für die Hausherren aus. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,90 bei NEO.bet den VfB Stuttgart VfL Wolfsburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Wolfsburg auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Unter Sebastian Hoeneß ist der VfB noch ohne Niederlage gegen den VfL

Wolfsburg wartet seit 4 BL-Spielen auf einen Sieg

Die Schwaben haben in den letzten 23 Liga-Heimspielen gerade mal 3 Pleiten kassiert

VfB Stuttgart vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Schwaben gehen auf Rang 5 in den aktuellen Spieltag. Damit hat man fünf Punkte und vier Plätze Vorsprung auf die Wölfe. Dann spielt natürlich für VfB Stuttgart vs Wolfsburg Quoten auch der Heimvorteil eine Rolle.

So bekommt ihr für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1,75. Auf der Gegenseite wird bei den besten Buchmachern ein Dreier der Gäste mit VfB Stuttgart vs Wolfsburg Wettquoten zwischen 4,00 und 4,33 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Wolfsburg Prognose: Welchen Stil zeigen die Schwaben am Samstag?

Der VfB möchte in dieser Saison beweisen, dass die Vizemeisterschaft in der Vorsaison keine Eintagsfliege war. Das klappt bisher auch ganz gut, denn mit 35 Punkten nach 21 Partien spielt Stuttgart seine zweitbeste Saison seit dem Meisterschaftsjahr 2006/07 (41 Zähler). Am vergangenen Spieltag kamen die Schwaben beim Debüt des neuen BVB-Coachs Niko Kovac zwar nur auf vier Torschüsse (Dortmund: 16), da Coach Sebastian Hoeneß seiner Mannschaft aber einen pragmatischen Stil verordnet hatte, gingen die Gäste im Signal-Iduna-Park trotzdem mit einem 2:0-Sieg vom Feld.

In der Ära von Trainer Hoeneß hatte die Mannschaft meistens einen attraktiven Ballbesitz-Fußball praktiziert, doch es zeugt von einer gewissen Reifung der jungen Mannschaft, dass sie Spiele nun auch anders gewinnen kann. Zudem stimmt die Moral der Truppe. Der VfB holte in dieser BL-Saison bereits neun Punkte nach Rückständen. Kein Liga-Kontrahent kann einen besseren Wert vorweisen. Zudem liegen die Schwaben nur noch einen Punkt hinter der kompletten Vorsaison zurück (10). Außerdem spielte sich Stuttgart nach dem FC Bayern (107) die zweitmeisten Großchancen (70) heraus.

Wolfsburg hat keines der letzten vier Bundesliga-Spiele gewonnen (3U, 1N), trotzdem stehen die Wölfe mit 30 Punkten nach 21 Spielen sieben Punkte besser da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison (23). Damit dürfen sich die Niedersachsen Hoffnung auf einen Platz im Europapokal machen. Zudem war das 0:0 daheim gegen Leverkusen am vergangenen Spieltag auch durchaus ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl hat im Spiel mit dem Ball deutliche Fortschritte gemacht. Die Offensive ist dabei das Aushängeschild des VfL.

43 Tore werden nur von den Bayern (65 Treffer), Meister Leverkusen (49) und Frankfurt (46) übertroffen. Zudem kann kein Team seinen xG-Wert (31,2) so deutlich übertreffen wie die Wölfe (+11,8). Hinzu kommt die beste “Shot Conversion” der Liga (22,1 Prozent). In der Fremde liegen die Niedersachsen mit Platz 4 (5S, 2U, 3N) ebenfalls ganz gut im Rennen, aber zwei Gründe sprechen für unseren VfB Stuttgart Wolfsburg Tipp: Kein Erstligist verspielte so viele Punkte nach Führungen wie Wolfsburg (15). Zudem hat nur Bochum (85) in dieser Spielzeit mehr Großchancen zugelassen als der VfL (66).

VfB Stuttgart - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:1 Dortmund (A), 1:0 Augsburg (H), 1:2 Gladbach (H), 1:4 Paris St. Germain (H), 0:2 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:0 Leverkusen (H), 1:1 Frankfurt (A), 2:2 Kiel (H), 2:3 Bayern München (A), 5:1 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg: 2:2 (A), 3:2 (A), 3:1 (H), 0:1 (H), 2:3 (A)

Nach 57 Duellen führt der VfB die Bilanz gegen den VfL mit 26 Siegen zu 22 Niederlagen an (7U). In Stuttgart konnten die Wolfsburger in 26 Versuchen nur siebenmal als Sieger vom Feld gehen (4U, 15N). Für die VfB Stuttgart Wolfsburg Prognose interessieren uns vor allem die letzten Aufeinandertreffen. Unter Sebastian Hoeneß sind die Schwaben gegen die Wölfe ohne Niederlage.

Die Brustringträger konnten in der Vorsaison erstmals seit der Spielzeit 2005/06 beide Bundesliga-Duelle gegen die Niedersachsen für sich entscheiden. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde endete 2:2.

Nur der FC Bayern München erzielte in den zweiten Halbzeiten dieser Bundesliga-Saison mehr Tore (37) als der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg, welche jeweils auf 25 Tore kommen.

Diese Statistik führt uns zum VfB Stuttgart Wolfsburg Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit”. Dafür bekommt ihr in der Interwetten App eine Quote von 2,10.

So seht ihr VfB Stuttgart - Wolfsburg im TV oder Stream:

15. Februar 2025, 15:30 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In der aktuellen Saison 2024/25 zeigt Sky alle Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv. Dazu gehört auch das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg am Samstag.

Der Anpfiff in der MHP Arena von Stuttgart erfolgt um 15:30 Uhr.

VfB Stuttgart vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Woltemade, Führich - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Al-Dakhil, Chase, Jaquez, Jeltsch, P. Stenzel, Stergiou, Keitel, Millot, Rieder, Diehl, Undav

Startelf VfL Wolfsburg: M. Müller - Fischer, Vavro, Koulierakis, Gerhardt - Vranckx - Svanberg, Wimmer - Skov Olsen, Tiago Tomas - Amoura

Ersatzbank VfL Wolfsburg: Klinger, Pervan, Angely, Bornauw, Odogu, Roerslev, Bröger, B. Dardai, Kaminski, K. Behrens, Wind

Bei den Hausherren fallen Nartey, Raimund, Toure und Zagadou verletzt aus. Bei Bruun Larsen könnte es für einen Platz auf der Bank reichen. Die Einsätze von Undav und Al-Dakhils stehen noch auf der Kippe.

Die Ausfälle der Gäste könnten bei der VfB Stuttgart vs Wolfsburg Prognose durchaus eine Rolle spielen. Vor allem der gesperrte Maehle und der verletzte Arnold werden sicher schmerzlich vermisst werden. Des Weiteren fehlen bei den Wölfen Bialek, Grabara, Majer, Nmecha, Paredes und Rogerio.

Unser VfB Stuttgart - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Die Wölfe haben in den vergangenen Wochen sicher bessere Leistungen auf den Rasen gebracht, als uns die Bilanz von drei Remis und einer Niederlage aus den letzten vier Spielen glauben machen will, doch nun steht ein schwieriges Gastspiel in Stuttgart an.

Seitdem der VfB von Coach Hoeneß betreut wird, wartet der VfL auf einen Sieg. Zudem tut den Schwaben die Tatsache, dass sie sich nach dem CL-Aus auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren können, gut. So trauen wir den Niedersachsen nicht mehr als einen Punkt zu.