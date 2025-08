Wer gewinnt den Grand Prix in Ungarn?

Die üblichen Verdächtigen

Während der letzten drei Rennen feierte McLaren jeweils einen Doppelsieg. Piastri führt die Fahrerwertung aktuell mit 16 Punkten vor seinem Teamkollegen an und hat seit 2023 in Mexiko City jedes Rennen beendet (41). Das ist die drittlängste Serie in der F1-Geschichte. Seid ihr bei Betway angemeldet, steht euch jeweils eine Quote von 2.62 zur Verfügung.