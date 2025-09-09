SPORT1 Betting 09.09.2025 • 18:00 Uhr Welche Teams sorgen in dieser CL-Saison für eine Überraschung? | Arsenal will die titellose Zeit endlich beenden!

Einige Vereine haben vor der neuen Spielzeit der Königsklasse kräftig aufgerüstet. Dazu gehört auch Galatasaray. Mit den zahlreichen Neuzugängen kann der türkische Rekordmeister in der Champions League eine gute Rolle spielen.

2025/26 wird die UEFA Champions League zum zweiten Mal im neuen Modus mit 36 Vereinen ausgetragen. Jedes Team trifft in der Ligaphase auf acht unterschiedliche Gegner. Die Mannschaften auf den ersten acht Plätzen ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 bestreiten eine Zwischenrunde.

Das Finale steigt am 30. Mai 2026 in der Puskas Aréna in Budapest. Kann Paris St. Germain seinen Titel verteidigen? Welcher Geheimfavorit kann für eine Überraschung sorgen? Wir schauen zusammen mit Buchmacher Bwin auf die ersten Quoten zur neuen Saison der Königsklasse!

Wer sind die Geheimfavoriten in der Champions-League-Saison 25/26

Bei Wettanbieter Bwin, der im Bwin Test hervorragende Ergebnisse erzielt hat, könnt ihr vor dem ersten Spieltag der CL-Ligaphase schon auf zahlreiche Märkte setzen. Dazu gehören: “Champions-League-Gesamtsieger”, “Sieger der Ligaphase”, “Top-8-Platzierung in der Ligaphase”, “Letzter Platz in der Ligaphase”, “Wer erreicht das Finale?”, “Bester Torschütze” und “Aus welchem Land kommt der Sieger?”.

Aus der Bundesliga sind mit Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt vier Klubs vertreten. Die Premier League stellt sechs Teilnehmer und die spanische La Liga fünf Starter. Mit Union Saint-Gilloise aus Belgien, Pafos aus Zypern und Kairat aus Kasachstan sind auch drei Neulinge in der Königsklasse vertreten.

In der vergangenen Saison bekam das neue Format viel Lob ab. Vor allem, weil es sehr außenseiterfreundlich war. Mannschaften wie Juventus, Manchester City, Real Madrid, Bayern München und Paris Saint-Germain verpassten einen Platz unter den Top 8 und mussten somit in die Zwischenrunde.

Teams wie City oder Juve schieden sogar schon in der ersten K.o.-Runde aus. Auch der spätere Gewinner PSG landete in der Ligaphase nach dem schwersten Programm in der Vorrunde nur auf Rang 15. So dürfen wir auch dieses Mal auf Überraschungen, Außenseiter und Geheimfavoriten hoffen.

Der größte Außenseiter laut den Quoten in der Bwin App ist Kairat Almaty. Der amtierende Meister aus Kasachstan setzte sich in den CL-Playoffs nach Elfmeterschießen gegen Celtic Glasgow durch und löste erstmals das Ticket für die Königsklasse. Die “Halyq komandasy” kommen gerade mal auf einen Marktwert von 12,5 Mio. Euro.

Die Kasachen sind am ersten Spieltag bei Sporting Lissabon zu Gast und treffen im Verlauf der Ligaphase auch noch auf Schwergewichte wie Arsenal oder Real Madrid. Den Königlichen steht für ihr Gastspiel im Zentralstadion von Almaty beispielsweise ein zehn-Stunden-Flug bevor. So lange dauert auch ein ganzer transatlantischer Flug von Europa in die Vereinigten Staaten.

Für den ersten Platz des großen Underdogs in der Ligaphase klettern die Quoten bei Bwin auf eine extrem hohe 2501,0. Für eine Endplatzierung in den Top 8 von Almaty bekommt ihr eine 101,0. Dagegen ist der CL-Neuling bei Bwin mit einer 2,25 der Favorit für den letzten Platz im Hauptwettbewerb.

Unser Champions League 2025/2026 Tipp: Arsenal gewinnt die CL

Arsenal wurde zuletzt drei Mal in Folge Vizemeister in der Premier League. Zudem standen die Gunners 2024/25 zum ersten Mal seit 16 Jahren im CL-Halbfinale. Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier räumten die Männer von Coach Mikel Arteta in der Königsklasse unter anderem Real Madrid (3:0, 2:1) aus dem Weg und scheiterten dann an Paris Saint-Germain.

In der Vorsaison hatten die Londoner die beste Abwehr der Premier League. In der Sturmzentrale fehlte allerdings ein zuverlässiger Knipser. Diese Position soll Neuzugang Viktor Gyökeres, der für Sporting Lissabon auf 97 Treffer in 102 Pflichtspielen kam, ausfüllen. Zudem wurde die Offensive mit Eberechi Eze und Noni Madueke verstärkt. Passenderweise hat Arsenal das drittleichteste Programm in der Ligaphase.

Holen die Gunners wirklich den Henkelpott, wird das bei Bookie Bwin mit einer hohen Quote von 8,00 belohnt.

Unser Champions League 2025/2026 Tipp: Galatasaray kommt in die Top 8

Bei unseren Geheimfavoriten-Tipps schauen wir auch auf den Markt “Wer kommt in die Top 8?”. Hier trauen wir Galatasaray ein gutes Ergebnis zu. Die Löwen haben in diesem Sommer 150 Mio. Euro in Neuzugänge investiert. So wurden Nationaltorhüter Ugurcun Cakir (27,5 Mio. €), Wilfried Singo (30 Mio. Euro) und Victor Osimhen (75 Mio. Euro) verpflichtet. Zudem holte man ablösefrei Leroy Sané und Ilkay Gündogan.

Mit einem Marktwert von 298,33 Mio. € haben die Cimbom die Konkurrenz in der Türkei weit abgehängt. Galatasaray ist am 18. September erster Gegner von Eintracht Frankfurt in der Champions League. Aber Vorsicht: Alle Langzeitwetten sind mit einem gewissen Risiko verbunden und nicht einfach zu tippen. So solltet ihr solche Wetten immer recht vorsichtig angehen.

Die aktuellen Quoten zum Markt “Wer gewinnt die Champions League 2025/26” bei Bwin:

Champions League Gewinner 2025/26 bwin Wettquoten FC Barcelona 7,00 Liverpool 7,00 Paris Saint-Germain 7,00 Arsenal 8,00 Real Madrid 8,50 Manchester City 10,0 Bayern München 11,0 Chelsea 13,0 Napoli 26,0