Wer wird Bundesliga-Torschützenkönig in der Saison 2025/2026

SPORT1 Betting 20.08.2025 • 18:00 Uhr Wer wird der neue Torschützenkönig der Bundesliga? Wir werfen einen Blick auf die Top-Kandidaten wie Harry Kane und Serhou Guirassy und nennen spannende Außenseiter, die für eine Überraschung sorgen könnten.

Ein Mittelstürmer im Bayern-Dress klebt mit seinen Füßen meist schon vor einer Saison an der Torjägerkanone fest. Harry Kane erzielte in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die meisten Bundesliga-Tore (26, 36). In sieben der acht vorangegangenen Spielzeiten hieß der erfolgreichste Spieler im deutschen Oberhaus entweder Robert Lewandowski (5) oder Harry Kane (2).

Neben dem englischen Angreifer des deutschen Rekordmeisters gibt es zwei weitere offensichtliche Kandidaten für die besten Wettanbieter. Serhou Guirassy (21 Tore) standen im Vorjahr Torchancen mit dem höchsten xG-Wert zur Verfügung (22,9 xG). Ebenso wie Kane ist er der designierte Elfmeterschütze. Zudem glänzte Patrik Schick in der vergangenen Spielzeit mit dem besten Torschnitt pro 90 Minuten (1,12). Im Folgenden wühlen wir etwas tiefer und nennen einige lohnenswerte Außenseiter als Option für mögliche Gratiswetten.

Die Flügel mit Mittelstürmer-Output

Mario Basler ist der letzte Bundesliga-Torschützenkönig, der nicht die Stürmerposition bekleidet hat (1994/95). Wir haben drei Kandidaten zusammengestellt, die als Nachfolger in Frage kommen. Die beste Option ist sicher Michael Olise. Der Bundesliga-MVP aus der Vorsaison (12 Tore, 15 Torvorlagen) könnte in der nächsten Spielzeit häufiger in die zentrale Position rücken. 2024/25 kam nur Hugo Ekitike (164) häufiger im gegnerischen Strafraum an den Ball als Olise (136). Direkte Freistöße fallen in den Arbeitsbereich des Franzosen und möglicherweise überlässt Kane seinem Teamkollegen auch den ein oder anderen Elfmeter.

Das Gegenstück auf der anderen Seite ist Luis Diaz. Der Sommer-Neuzugang taucht gerne am zweiten Pfosten auf, forciert Tiefenläufe und hat einen fantastischen Einstand gefeiert. Im Supercup erzielte der Kolumbianer direkt seinen ersten Treffer und spielte groß auf. Allerdings fehlen ihm voraussichtlich die Elfer-Rechte.

Karim Adeyemi passt mit seinen athletischen Fähigkeiten hervorragend in das vertikale Umschaltspiel des BVB unter Niko Kovac. Allerdings ist der 23-Jährige verletzungsanfällig und lässt zu oft die Konstanz vermissen.

Ein neuer Kontext

Jonathan Burkardt hielt am Ende der Vorsaison die Fahne als bester deutscher Angreifer in die Höhe (18). Sein Wechsel von Mainz nach Frankfurt verschafft ihm stabile Umstände in einer offensivstarken Mannschaft. Der 25-Jährige wurde als direkter Ersatz für Hugo Ekitike eingekauft, sodass ihm ein hohes Minuten-Volumen vermutlich nur von Verletzungen genommen werden kann.

Vielleicht sind die Aktien für Nick Woltemade sogar noch heißer. Der VfB hat lukrative Offerten abgelehnt. Voraussichtlich planen die Verantwortlichen im Schwabenland mit einer großen Rolle für den Torschützenkönig der letzten U21-Europameisterschaft (6 Tore). Kleiner Fakt am Rande: Niemand gab in der Vorsaison eine höhere Rate an eigenen Schüssen auf das Tor ab als Nick Woltemade (61,9 Prozent).

Wildcards, die man jetzt auf dem Zettel haben sollte

Diese Spieler sind echte Überraschungskandidaten und brauchen ein Karriere-Jahr. Als erste Option heben wir Shuto Machino hervor. In Kiel schenkte er den Fans mit seinen elf Saisontoren Lichtblicke. Bei den Störchen brachte er exakt die Hälfte seiner Schüsse aufs Tor - ein Top-5 Wert unter allen Bundesligaprofis. Für Borussia Mönchengladbach steigt er vorerst zum stärksten Angreifer auf. Tim Kleindienst fällt wegen einer Knieverletzung bis Ende Oktober aus.

Mainz hat die frei gewordene Rolle im Sturm erneut mit einem deutschen Offensivspieler besetzt. Benedict Hollerbach wurde von Union Berlin verpflichtet. Er bringt Tempo, Direktheit und Zugriff im Pressing mit. Zudem ist er zuverlässig, stand letztes Jahr in jedem Ligaspiel auf dem Platz! Neun Treffer aus der vergangenen Spielzeit kann er bei schneller Eingewöhnung pulverisieren. Außerdem setzte er in der Vorsaison zu den drittmeisten Dribblings an (177) und weiß sich auf engstem Raum zu behaupten.