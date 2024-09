Werder Bremen - Bayern Tipp, Prognose & Quoten 21.09.2024

Unser Werder Bremen - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Der SVW ist seit acht BL-Spielen in Serie ungeschlagen und würde diese Bilanz gerne ausbauen. Im Wett Tipp heute gibt es daheim gegen die Bayern aber nichts zu holen.

Nach drei Spieltagen der Bundesliga-Saison 2024/25 sind noch fünf Teams ungeschlagen. Dazu gehören auch der SV Werder und der FC Bayern. Am Samstag treffen beide Teams in Bremen direkt aufeinander. Glaubt man den Wettquoten bei der Werder Bremen Bayern Prognose, setzt es dabei für die Hausherren die erste Pleite.

Auch wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,88 bei Happybet den Wett Tipp heute „Sieg Bayern HC -1″.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Bayern auf „Sieg Bayern HC -1″:

Harry Kane steht in 5 Partien schon bei 9 Toren

Der Rekordmeister hat die 5 Pflichtspiele unter Coach Vincent Kompany bei einem Torverhältnis von 24:5 alle gewonnen

Die Bayern haben die letzten 16 Gastspiele in Bremen für sich entschieden

Werder Bremen vs Bayern Quoten Analyse:

Die Wettanbieter ohne Steuer trauen den Hausherren am Samstag nicht wirklich etwas zu. So bekommt ihr für einen Sieg der Gäste gerade mal Werder Bremen vs Bayern Quoten von 1,38.

Auf der Gegenseite klettern die Werder Bremen gegen Bayern Wettquoten für einen Erfolg der Grün-Weißen bis auf Werte zwischen 6,50 und 7,70.

Werder Bremen vs Bayern Prognose: Wie oft trifft Kane?

Mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen hätte der SV Werder am Ende der vergangenen Saison fast noch das Ticket für die Conference League gelöst. Auch in die neue Spielzeit sind die Grün-Weißen gut gestartet. Nach zwei Remis zu Beginn folgte mit dem 2:1 in Mainz der erste Sieg. Die saisonübergreifend acht Spiele ohne Niederlage bedeuten die zweitlängste Serie aller Bundesligisten hinter RB Leipzig. Ein Trumpf in einer frühen Saisonphase ist sicher die Eingespieltheit, auch im Werder Bremen Bayern Tipp.

Denn Ole Werner hat an den ersten Spieltagen weitgehend auf Neuzugänge in seiner Startelf verzichtet. Zudem musste man im Sommer keinen Qualitätsverlust kompensieren. Werder Bremen hat ligaweit die wenigsten Torschüsse abgegeben (30). Der SVW hat auch den niedrigsten Expected Goals Against Wert der Liga (2,8), aber nicht die beste Abwehr (3 Gegentore). Gegen einen Tabellenführer warten die Norddeutschen seit 25 Spielen auf einen Sieg (3 Unentschieden, 22 Niederlagen). Der letzte Sieg liegt über 13 Jahre zurück.

Nach dem 6:1-Sieg in Kiel ist der FC Bayern das erste Mal seit dem 5. Spieltag der vergangenen Saison wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga geklettert. Die Münchner haben als einziges Erstliga-Team noch keine Punkte abgegeben. Vincent Kompany legte mit drei Siegen und 11:3 Toren den besten BL-Start eines Bayern-Trainers seit acht Jahren hin. Ein Grund ist sicher, dass Spieler wie Harry Kane vom aggressiven Pressing-Stil des Belgiers profitieren. Der Engländer kommt in fünf Pflichtspielen schon auf neun Treffer. Damit netzt der Angreifer in dieser Spielzeit bisher alle 43 Minuten ein.

Außerdem agiert der Rekordmeister wieder mit deutlich mehr Spielfreude und Intensität. Zudem hat der neue Coach seinen Spielern „Beine“ gemacht. In der letzten Saison kam der FCB bei der Laufleistung nur auf einen Schnitt von 115,3 Kilometer (Platz 18). Bisher legten die Roten aus der Landeshauptstadt aber 118,6 Kilometer zurück. Das ist nach St. Pauli der zweitbeste Wert in der Bundesliga. Allerdings werden bei der riskanten Mann-gegen-Mann-Verteidigung von Kompany kleinste Fehler sofort bestraft.

Werder Bremen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:1 Mainz (A), 2:3 Preußen Münster (A), 0:0 Dortmund (H), 2:2 Augsburg (A), 3:1 Energie Cottbus (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 9:2 Dinamo Zagreb (H), 6:1 Kiel (A), 2:0 Freiburg (H), 3:2 Wolfsburg (A), 4:0 Grasshoppers (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Bayern: 1:0 (A), 0:4 (H), 1:2 (H), 1:6 (A), 1:3 (H)

Keine andere Paarung gab es in der Bundesliga häufiger (114 Mal). Durch den 1:0-Erfolg in der Rückrunde in der Allianz Arena beendete der SV Werder eine Serie von 32 Duellen gegen die Bayern ohne Sieg. Folgt in der Werder Bremen Bayern Prognose der nächste Streich?

Im Weserstadion holte man aber am 22. Spieltag 2008/09 (0:0) zuletzt einen Punkt gegen die Bayern. Der jüngste Heimsieg stammt sogar vom 8. Spieltag 2006/07 (3:1). So hat der Rekordmeister die letzten 16 Pflicht-Gastspiele in Bremen alle gewonnen.

Der FC Bayern ist aktuell sehr torhungrig. Zusammen mit dem DFB-Pokal kommen die Münchner alleine in den drei Auswärtspartien auf insgesamt 13 Treffer. Auch in Bremen werden Tore erwartet.

So seht ihr Werder Bremen - Bayern im TV oder Stream:

21. Juni 2024, 15:30 Uhr, Weserstadion

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die Samstagnachmittag-Spiele der Bundesliga werden weiterhin bei Sky übertragen, so auch der alte Nord-Süd-Klassiker zwischen Bremen und den Bayern.

Anpfiff im Weserstadion ist am Samstag um 15:30 Uhr.

Werder Bremen vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer – Pieper, Stark, Jung – Weiser, Lynen, Köhn – Schmid, Stage – Ducksch, Grüll

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke - Agu, Malatini, Alvero, Bittencourt, Deman, Hansen-Aaröen, Topp

Startelf Bayern: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Gnabry – Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich - Dier, Coman, Goretzka, Joao Palhinha, Laimer, Müller, Sané, Tel

Die Hausherren müssen den gesperrten Friedl sowie die verletzten Njinmah und Veljkovic ersetzen.

Bei den Bayern fehlen in der Werder Bremen vs. Bayern Prognose Spieler wie Peretz, Boey, Ito und Stanisic. Zudem sind einzelne Wechsel nach dem Champions League-Spiel denkbar.

Unser Werder Bremen - Bayern Tipp: Sieg Bayern HC -1

Die letzten 16 Reisen ins Weserstadion endeten für die Bayern mit einem Sieg. Auch dieses Mal spricht alles für die Münchner. Zudem dürfte der Erfolg deutlich ausfallen. Denn acht dieser 16 Siege kamen mit zwei oder mehr Toren Vorsprung zustande.

Außerdem lief die Tormaschine des Rekordmeisters schon in den letzten beiden Partien gegen Holstein Kiel (6:1) und Dinamo Zagreb (9:2) heiß.