Werder Bremen - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2025

Unser Werder Bremen - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.10.2025 lautet: Werder lädt die Kiezkicker im Wett Tipp heute zu einer unterhaltsamen Paarung ins Weserstadion ein.

Seit 189 Spielminuten fehlt den Grün-Weißen im deutschen Oberhaus ein Torerfolg - die längste aktuelle Durststrecke aller Bundesliga-Teams. Ihre größte Sorge haben die Hausherren in der Werder Bremen St. Pauli Prognose aber auf der anderen Seite des Feldes.

Der SVW hat ligaweit die meisten Gegentore zugelassen und die beiden vorangegangenen Begegnungen mit Bayern (0:4) und Freiburg (0:3) jeweils deutlich verloren. Für den Werder Bremen St. Pauli Wett Tipp heute gehen wir zu Betano und spielen eine Quote von 1.75 für “Über 2,5 Tore” im Spiel.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs St. Pauli auf “Über 2,5 Tore”:

In allen 5 Spielen der Hausherren sind “Über 2,5 Tore” in der Partie gefallen.

Werder hat die meisten Gegentore (14) und zweitmeisten erwartbaren Gegentore (12,2 xGA) zugelassen.

Werder kann offensiv explodieren - hat an 2 von 5 Spieltagen mindestens 3 Tore erzielt.

Werder Bremen vs St. Pauli Quoten Analyse:

Nur noch ein Platz und ein Zähler ist der Abstand für den SVW auf den Relegationsplatz. Ist eine Bundesliga Absteiger Wette auf die Grün-Weißen deshalb schon angebracht? Die Werder Bremen St. Pauli Wettquoten würden eher verneinen. Zu Hause ist die Auswahl von Horst Steffen als leichter Favorit gegen den Nord Rivalen ausgeschrieben.

Drastische Unterschiede in den Werder Bremen St. Pauli Quoten für einen Sieger findet ihr nach jeweils zwei Niederlagen in Folge nicht. Es ist ratsam, für diese Paarung auf eine Gratiswette zurückzugreifen.

Werder Bremen vs St. Pauli Prognose: Keine sichere Basis

Nur wenige Wett-Optionen eignen sich für einen Werder Bremen vs. St. Pauli Tipp. Alle verfügbaren Varianten sollten unserer Meinung zumindest einen klaren Bezug zur Höhe der Tore in dieser Partie herstellen.

Die Grün-Weißen können völlig verschiedene Gesichter von sich zeigen. Zwischen einem 4:0-Auswärtssieg gegen Gladbach und einer blutleeren 0:4-Pleite in München hat es vor der Werder Bremen - St. Pauli Prognose beinahe alles gegeben.

Die einzige Konstante in diesen Partien ist die Anzahl der Treffer gewesen, welche an allen fünf Spieltagen in Begegnungen mit Werder-Beteiligung die Marke von “Über 2,5 Toren” überschritten hat.

Arg gebeutelt ist die Defensive der Hausherren in die Saison gestartet. Viele Verletzungen, manche davon langfristig, haben in Bremen die meisten Gegentore aller Teams nach fünf Spielrunden begünstigt (14). Die Zahl der erwartbaren Gegentore (12,2 xGA) ist nur beim FC Augsburg höher (12,6 xGA).

Werder Bremen - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:4 Bayern (A), 0:3 Freiburg (H), 4:0 Gladbach (A), 3:3 Leverkusen (H), 1:4 Frankfurt (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:2 Leverkusen (H), 0:2 VfB Stuttgart (A), 2:1 Augsburg (H), 1:1 Kiel (A), 2:0 HSV (A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. St. Pauli: 0:0 (H), 2:0 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 2:4 (H).

Auf dem Weg nach vorne sind die Schützlinge von Horst Steffen bestens eingestellt. Zwar gibt es nicht unzählige Aktionen im gegnerischen Strafraum, dafür aber Schüsse mit einem durchschnittlichen Wert von 0,12 xG.

Die Schussverwandlungsquote der SVW-Offensive ist dementsprechend hoch (14,5 Prozent) und reicht für einen Platz im oberen Drittel. Außerdem flogen 45,5 Prozent der Werder-Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten - der viertbeste Wert.

In dieser Kategorie zählen auch die Kiezkicker zu den Top-5 im deutschen Oberhaus (44,4 Prozent Schüsse aufs Tor). Nur drei Teams (Bayern, Frankfurt und Dortmund) gaben innerhalb der ersten fünf Spieltage mehr Schüsse auf das gegnerische Tor ab als das Team von Alexander Blessin (28).

Diese Zahlen sind vielversprechend in Bezug auf unseren Werder Bremen vs. St. Pauli Tipp und geben uns eine Vorstellung davon, wie beide Mannschaften mit ihren Chancen bisher umgegangen sind.

Darüber hinaus hat das Team vom Millerntor überraschend viele Pässe ins letzte Drittel gespielt (685) und damit einen der fünf höchsten Werte unter allen Bundesliga-Teams erzielt.

Die Historie spricht für einen Heimsieg der Grün-Weißen. Nur das erste der insgesamt 18 Bundesliga-Duelle hat der SVW gegen den Vorjahres-Aufsteiger verloren. Seither sind zwölf Siege und fünf Remis in die Geschichtsbücher eingetragen worden.

Im Weserstadion hat der Verein von Cheftrainer Horst Steffen noch kein einziges Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pauli verloren (6S, 3U). Allerdings sind die Männer mit der Werder-Raute auf der Brust aktuell seit vier Bundesliga-Heimspielen sieglos (3U, 1N).

Werder Bremen vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Hein - Sugawara, Friedl, Coulibaly, Schmidt - Stage, Lynen - Schmid, Puertas, Mbangula - Grüll

Ersatzbank Werder Bremen: Kolke, Pieper, Agu, Alvero, Bittencourt, Covic, Njinmaj, Boniface, Topp

Startelf St. Pauli: Vasilj - Ritzka, Smith, Wahl - Saliakas, Sands, Fujita, Oppie - Sinani - Pereira Lage, Hountondji

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Mets, Dzwigala, Pyrka, Metcalfe, Ahlstrand, Afolayan, Ceesay, Kaars

Vermissen werden die Fans der Hausherren voraussichtlich Mio Backhaus zwischen den Pfosten, der noch an einer Schulterverletzung laboriert. Doch bereits in München wurde er hervorragend von Karl Hein vertreten.

Spannender ist die Frage, wann Victor Boniface erstmals von Beginn an das Feld im Bremen-Dress betreten wird und auch, wie lange es noch bis zu seinem ersten Treffer dauert.

Unser Werder Bremen - St. Pauli Tipp: Über 2,5 Tore

Werder ist in dieser Spielzeit eine Wundertüte, kann aber in allen Spielen für Unterhaltungswert sorgen. Das drückt sich bisher in der hohen Anzahl an Treffern in Bundesliga-Begegnungen mit Beteiligung der Grün-Weißen aus.