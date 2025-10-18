Wett-Vorschau zum Formel 1 GP in Austin 2025

SPORT1 Betting 18.10.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher starten ihre Wettmärkte für das nächste F1-Wochenende | Bei uns findet ihr Wett-Tipps für den zweiten F1 GP des Jahres in den USA.

Sechs Rennen und drei Sprints sind von der Formel-1-Saison 2025 übrig geblieben - maximal 174 Punkte stehen noch zur Verfügung. Wir starten in die entscheidende Phase des Rennkalenders mit einer Wett-Vorschau zum Formel 1 GP in Austin.

Verschwunden ist die Dominanz der McLaren. Teamchef Andrea Stella vermisst seine Fahrer seit drei Rennen auf der obersten Stufe des Podiums und warnt vor Max Verstappen. Noch führt Oscar Piastri (326) mit 22 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lando Norris (314). Allerdings hat der Niederländer seit der Sommerpause mehr Punkte als die beiden Fahrer aus den Papaya-farbenen Autos gesammelt. Diese Entwicklungen veranlassen die besten Sportwetten Anbieter zu einer spannenden Quotenvergabe.

Wer gewinnt den Grand Prix in Austin?

Vier verschiedene Fahrer haben in den fünf vorangegangenen Rennen mindestens einen Grand Prix gewonnen - nur Max Verstappen fuhr in diesem Zeitraum zwei Mal als Erster an der schwarz-weiß-karierten Flagge vorbei. Zudem hat der Niederländer die letzten vier Rennen jeweils unter den zwei besten Fahrern abgeschlossen. Gemeinsam mit Lando Norris - dem letztjährigen Pole-Setter - erhält er die niedrigste Siegquote für das Rennen (je 3,00).

Hauchdünn dahinter taucht Oscar Piastri mit einer Quote von 3,40 für den Sieg im Rennen auf. Seine zwei vorangegangenen Auftritte in Texas endeten allerdings jeweils ohne Podiumsplatzierung (DNF, 5.). Ebenso wie am vergangenen Rennwochenende (Singapore) herrschen in Texas heiße Temperaturen. Vorhergesagt ist ein Wochenende mit 30 Grad und mehr.

Die letzte Hitzeschlacht ging überraschend an Mercedes. George Russell ist mit dem verbesserten Boliden und seiner Vertragsverlängerung im Rücken zum zweiten Saisonsieg geeilt und ein spannender Außenseiter-Tipp bei diesem 19. Rundkurs der Saison. Vielleicht ist der Bet365 Angebotscode in die Siegquote von 12,00 genau richtig investiert. Immerhin haben Russell und Verstappen in den letzten fünf Rennen die durchschnittlich beste Platzierung ergattert (3,0).

Weitere Wett-Optionen

Seid ihr bei Bet365 angemeldet, stehen euch verschiedene Wetten zur Verfügung. Etwas zurückhaltender könnt ihr George Russell in euren Wettschein aufnehmen, wenn ihr ein Top-3-Finish des Briten ins Auge fasst. Der mögliche Gewinn liegt bei 2,10. Dieses Szenario halten wir für wahrscheinlicher als einen Podiumsplatz des letztjährigen Siegers, Charles Leclerc. Der Monegasse wird in seinem Ferrari jedoch mit der identischen Quote gelistet.