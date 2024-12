Wolfsburg - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2024

Unser Wolfsburg - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.12.2024 lautet: Sowohl Wolfsburg als auch Mainz haben sich in den vergangenen Wochen von ihrer besten Seite gezeigt. Im Wett Tipp heute legen wir uns darauf fest, dass sich beide Teams einen Fight liefern werden, der mit Toren auf beiden Seiten endet.

Am 8. Dezember 2024 erwartet uns in der Volkswagen Arena ein packendes Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05. Beide Teams sind in der Tabelle dicht beieinander, Wolfsburg auf Platz 8 mit 18 Punkten und Mainz 05 auf Platz 7 mit 19 Punkten.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Mainz auf “Beide Teams treffen”:

Wolfsburg vs Mainz Quoten Analyse:

Unser empfohlener Wett-Tipp für dieses spannende Duell lautet: „Beide Teams erzielen Tore: Ja“. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen eine beeindruckende Offensivleistung gezeigt. Die Hausherren werden mit Wolfsburg Mainz Quoten von 2,15 favorisiert, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Wolfsburg erzielte in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 2,60 Tore, während Mainz 05 durchschnittlich 1,60 Tore pro Spiel erzielte. Für einen Auswärtssieg winken Wolfsburg vs Mainz Wettquoten um 3,45. Ein Remis bringt eine Quote von 3,35 ein. Zudem haben beide Teams in den letzten Begegnungen oft Tore geschossen, was diese Wette sehr wahrscheinlich macht.