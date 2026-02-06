Wolfsburg vs Dortmund Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 07.02.2026

SPORT1 Betting 06.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Wolfsburg vs Dortmund Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 07.02.2026.

Die Borussia gehört wirklich nicht zu den Lieblingsgegnern der Wölfe. Denn von den letzten 22 Duellen mit Schwarz-Gelb konnte VfL gerade mal zwei für sich entscheiden (2U, 18N). Und in der Bundesliga-Partie am Samstag, den 07.02.2026, droht das nächste Unheil für die Niedersachsen. Denn alle Zeichen deuten klar auf einen Sieg für die Gäste aus Dortmund hin.

Während Wolfsburg tief im Abstiegskampf steckt, befindet sich der BVB nach einer langen Serie ohne Niederlage im Titelrennen. Die aktuellen Wolfsburg vs Dortmund Quoten spiegeln diese Ausgangslage wider. Unsere Wolfsburg vs Dortmund Prognosen basieren auf der beeindruckenden Form der Schwarz-Gelben und der Anfälligkeit der Gastgeber.

Unsere Hauptempfehlung für diese Partie zielt daher auf die starke Form der Gäste ab. Bei Winamax spielen wir den Tipp „Sieg Dortmund“ zu einer attraktiven Quote von 1,72.

Winamax hat sich nicht nur als Hauptsponsor des VfB Stuttgart einen Namen in der Bundesliga gemacht. Alles weitere über den Bookie teilen wir mit euch in unseren Winamax Erfahrungen. Neukunden dürfen sich den Winamax Bonus nicht entgehen lassen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Favoritenrolle von Borussia Dortmund ist bei einem Blick auf die Formkurve beider Teams kaum überraschend. Seit der Niederlage gegen die Bayern im Oktober ist die Mannschaft von Niko Kovac 13 Ligaspiele in Folge ungeschlagen, davon wurden neun gewonnen. In diesem Zeitraum erzielte der BVB im Schnitt 2,15 Tore pro Spiel und kassierte dabei gerade mal ein Gegentor.

Wolfsburg hingegen hat seit dem Auftaktsieg gegen Heidenheim nur vier von 19 Ligaspielen für sich entschieden, wobei diese Erfolge ausschließlich gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel gelangen.

Die Statistiken untermauern die Überlegenheit der Dortmunder. Die Westfalen gehören sowohl bei den erwarteten Toren (xG) als auch bei den erwarteten Gegentoren (xGA) zu den Top-3 der Liga. Dies deutet darauf hin, dass die Gäste am Samstag das Spielgeschehen kontrollieren und sich zahlreiche Chancen erarbeiten werden, während die Offensive Wolfsburgs in Schach gehalten wird.

Die Wolfsburger Defensive ist besonders anfällig und lässt im Schnitt die viertmeisten Schüsse der Liga zu (14,85 pro Spiel). Angesichts der Tatsache, dass Dortmund seine erwarteten Tore um 5,1 übertrifft, könnte es für die Wölfe ein ungemütlicher Nachmittag werden. Die Wolfsburg vs Dortmund Quoten geben dem BVB eine Siegwahrscheinlichkeit von 58 Prozent, was unsere Analyse bestätigt.

Wolfsburg vs Dortmund: Wett Tipps für euch

Für eure Wolfsburg vs Dortmund Prognosen haben wir drei interessante Wett Tipps herausgesucht, die auf der aktuellen Form und den Statistiken basieren. Hier sind unsere Empfehlungen für das Spiel:

Sieg Dortmund ( Quote 1,72 bei Winamax ): Der BVB ist Tabellenzweiter und befindet sich in einer beeindruckenden Form, während Wolfsburg nur knapp über den Abstiegsrängen steht. Die Gäste sind seit 13 Ligaspielen ungeschlagen und haben die letzten sechs direkten Duelle gegen den VfL in der Bundesliga nicht verloren (fünf Siege). Diese Bilanz mit 16:2 Toren für die Borussia spricht eine klare Sprache.

Der BVB ist Tabellenzweiter und befindet sich in einer beeindruckenden Form, während Wolfsburg nur knapp über den Abstiegsrängen steht. Die Gäste sind seit 13 Ligaspielen ungeschlagen und haben die letzten sechs direkten Duelle gegen den VfL in der Bundesliga nicht verloren (fünf Siege). Diese Bilanz mit 16:2 Toren für die Borussia spricht eine klare Sprache. Dortmund gewinnt & Beide Teams treffen ( Quote 3,10 bei Winamax ): Obwohl Dortmund als klarer Favorit gilt, hielt Schwarz-Gelb in den letzten zehn Auswärtsspielen nur zweimal die Null. Mit 1,1 Gegentoren pro Auswärtspartie in der Liga ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gegentreffer gegeben. Wolfsburg hat in dieser Saison lediglich in zwei Heimspielen kein Tor erzielt und in den letzten fünf Heimpartien gegen den BVB immer getroffen. Diese Kombination bietet eine sehr verlockende Quote.

Obwohl Dortmund als klarer Favorit gilt, hielt Schwarz-Gelb in den letzten zehn Auswärtsspielen nur zweimal die Null. Mit 1,1 Gegentoren pro Auswärtspartie in der Liga ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gegentreffer gegeben. Wolfsburg hat in dieser Saison lediglich in zwei Heimspielen kein Tor erzielt und in den letzten fünf Heimpartien gegen den BVB immer getroffen. Diese Kombination bietet eine sehr verlockende Quote. 1. Halbzeit - Unter 0,5 Tore für Wolfsburg & Über 0,5 Tore für Dortmund (Quote 2,60 bei Winamax): Die Dortmunder sind für ihre schnellen Starts bekannt. In dieser Saison lagen die Borussen nur ein einziges Mal zur Halbzeit zurück – bei ihrer einzigen Niederlage gegen die Bayern. In 14 von 20 Ligaspielen ging diese Wette auf. Zudem hat der BVB in den letzten vier direkten Duellen zur Halbzeit ohne Gegentor gegen die Wölfe geführt.

Jetzt seid ihr bestens auf das Spiel vorbereitet! Egal, ob ihr einen unserer Wett Tipps ausprobiert oder eurer eigenen Intuition folgt, wir wünschen euch viel Spaß und ein glückliches Händchen bei diesem Bundesliga-Kracher. Die besten Wettanbieter für eure Tipps findet ihr auf unserer Vergleichsseite. Zudem verraten wir euch auch, bei welchen Bookies ihr Sportwetten mit Paysafecard spielen könnt.