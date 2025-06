Zverev - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

SPORT1 Betting 03.06.2025 • 12:00 Uhr Zverev - Djokovic Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open 2025 Wette | Wer zieht in die Runde der letzten Vier ein?

Unser Zverev - Djokovic Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Spiel lautet: Die Tennis-Fans dürfen sich im Viertelfinale von Roland Garros auf einen echten Kracher freuen. Wir Wettexperten sehen den Deutschen im Wett Tipp heute leicht vorne.

Alexander Zverev und Novak Djokovic wurden bei den French Open 2025 bisher nicht wirklich gefordert. Die deutsche Nummer 1 gab gerade mal einen Satz ab und musste im Achtelfinale sogar lediglich 13 Spiele absolvieren. Und der “Djoker” hat bisher alle seine Matches beim laufenden Turnier mit 3:0 gewonnen.

Das wird sich im direkten Aufeinandertreffen am Mittwoch aber ändern. Auch die Quoten der Zverev Djokovic Prognose rechnen mit einem engen und spannenden Duell auf Augenhöhe. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,91 bei VBETfür den Zverev Djokovic Wett Tipp heute “Sieg Zverev”.

Darum tippen wir bei Zverev vs Djokovic auf “Sieg Zverev”:

Zverev erreichte in den letzten vier Jahren bei den French Open immer mindestens das Halbfinale

Djokovic hat nur 1 der vergangenen 4 Duelle gegen den Deutschen gewonnen

Über 4 oder 5 Sätze spricht die Physis für die Nummer 3 der Welt

Zverev vs Djokovic Quoten Analyse:

Die Zverev vs Djokovic Quoten können sich nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden. Die Nummer 6 der Welt aus Serbien ist mit Siegquoten zwischen 1,77 und 1,88 sogar leicht favorisiert.

Doch auch ein Erfolg des Deutschen wird bei den besten Bookies, die für euch auch immer wieder Gratiswetten parat haben, lediglich mit Zverev gegen Djokovic Wettquoten zwischen 1,90 und 2,00 belohnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Djokovic Prognose: Erreicht “Sascha” erneut das Halbfinale?

Alexander Zverev zog am Montag zum siebten Mal in den letzten acht Jahren bei den French Open ins Viertelfinale ein. Gegen Tallon Griekspoor lag der Deutsche zunächst in Satz 1 schon mit 0:3 hinten. Als der Hamburger nach 54 Minuten mit 6:4 und 3:0 führte, musste sein Gegner aber verletzungsbedingt aufgeben. So hat der Hamburger auf dem Weg in die Runde der letzten Acht nur einen Satz abgegeben (in Runde 2 gegen de Jong). Dabei hatte die Nummer 3 der Welt nach dem Einzug ins Finale der Australian Open 2025 bisher keine so gute Saison gespielt.

Bei den Vorbereitungs-Turnieren in Madrid, Rom und Hamburg wurde das Halbfinale jeweils verpasst. Doch in Roland Garros fühlt sich Zverev immer wohl. Seit 2021 stand die deutsche Nummer Eins beim Major in Paris immer mindestens in der Runde der letzten Vier. Diese Tatsache unterstreicht auch unseren Zverev Djokovic Tipp. Im Vorjahr hatte es sogar erstmals für das Endspiel gereicht. Dort folgte aber eine Niederlage in fünf Sätzen gegen Carlos Alcaraz. Auf der Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere konnte “Sascha” nun im Achtelfinale wichtige Kräfte sparen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Im Alter von 38 Jahren schreibt Novak Djokovic weiterhin Geschichte. Mit dem Titel Ende Mai in Genf wurde der Serbe der dritte Tennisprofi, der 100 ATP-Turniere gewinnen konnte. Und mit dem Achtelfinal-Sieg gegen Norrie erreichte der “Djoker” nun als zweiter Spieler in Roland Garros die Marke von 100 Siegen, bei 16 Niederlagen. Djokovic ist auch der älteste Viertelfinal-Teilnehmer in Paris seit dem Ungarn Istvan Gulyas im Jahr 1971. Zudem steht der dreifache French-Open-Gewinner zum 16. Mal in Folge bei dem Major in Paris in der Runde der letzten Acht. Nun hofft der Serbe auf seinen 25. Grand-Slam-Titel.

Nimmt man das Olympische Turnier aus dem Vorjahr mit hinzu, konnte der “Djoker” die letzten 21 Partien in Roland Garros alle gewinnen. Die letzte Niederlage setzte es 2022 im Viertelfinale gegen Rafael Nadal. Bei dem letztjährigen Major in der französischen Hauptstadt konnte Djokovic verletzungsbedingt aber nicht zu seinem Viertelfinale antreten. Bei den French Open 2025 hat “Nole” noch keinen Satz abgegeben. Allerdings musste die Nummer 6 der Welt bisher auch nur gegen die Nummer 98, die Nummer 73, die Nummer 153 und die Nummer 81 des ATP-Rankings ran.

Zverev - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 1:0 Griekspoor, 3:0 Cobolli, 3:1 de Jong, 3:0 Tien, 1:2 Müller

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Norrie, 3:0 Misolic, 3:0 Moutet, 3:0 McDonald, 2:1 Hurkacz

Letzte 5 Spiele Zverev vs Djokovic: 1:0, 0:2, 2:0, 2:1, 2:3

Diese Paarung gab es schon 16-mal. Djokovic führt die Bilanz mit neun Siegen zu sieben Niederlagen an. Bei den Australian Open 2025 trafen beide Profis letztmals aufeinander. Nach einem 7:6 im ersten Satz für Zverev musste der Serbe im Halbfinale verletzt aufgeben.

Für die Zverev Djokovic Prognose blicken wir vor allem auch auf die Duelle auf Sand. Hier konnte der Deutsche 2017 das Finale in Rom in zwei Sätzen gewinnen. 2019 bei den French Open (3:0) und 2020 bei der Adria Tour (2:1) ging der Sieg aber an “Nole”.

Der 38-Jährige Serbe wird versuchen, von Anfang an Gas zu geben. Denn wenn das Match über vier oder fünf Sätze geht, hat Zverev klare Vorteile. Dieses Wissen führt uns zum Zverev Djokovic Tipp “Djokovic gewinnt Satz 1”.

Dafür gibt es bei Interwetten eine Quote von 1,85. Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann wird’s aber Zeit! Mit dem Interwetten Bonus Code gibt es 110€ Bonus für euch inkl. Freebet ohne Einzahlung!

Unser Zverev - Djokovic Tipp: Sieg Zverev

Die Kräfte, die Zverev gegen Griekspoor gespart hat, wird er am Mittwoch gegen Djokovic auch brauchen. Denn der Serbe ist mal wieder in Topform und kann mit den zahlreichen Erfolgen in seiner Karriere völlig befreit aufspielen.

Das Alter und die Fitness sprechen natürlich für den Deutschen. Je länger das Match läuft, desto besser werden die Chancen für den Hamburger. Zudem kann “Sascha” beim Aufschlag des “Djoker” gut mithalten.

Auch bewegt sich der 28-Jährige aktuell besser und spielt die etwas sauberen Bälle. Das Programm für den Mittwoch in Paris steht noch nicht fest. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit werden Zverev und Djokovic die Night Session ab 20:15 Uhr bestreiten.