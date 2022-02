Tennis: Medvedev offiziell Nummer eins der Welt - Zverev weiter Dritter

US-Open-Champion Daniil Medvedev hat am Montag offiziell zum ersten Mal in seiner Karriere die Führung der Tennis-Weltrangliste übernommen. Der 26-Jährige, der als erst dritter Russe an der Spitze des Rankings steht, löste trotz seines Halbfinal-Aus beim ATP-Turnier in Acapulco in der Vorwoche den Serben Novak Djokovic als Nummer eins ab. (BERICHT: Die traurigste Nummer 1 der Geschichte)