Prozessbeginn: Boris Becker vor Gericht erschienen

Tennisidol Boris Becker ist am Montag in London vor Gericht erschienen. Am Southwark Crown Court begann am Vormittag der Prozess gegen den 54-Jährigen. Becker, der in seiner Sportlerkarriere unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere gewann, wird mangelnde Kooperation in seinem Insolvenzverfahren vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen dem Wahl-Londoner bis zu sieben Jahre Haft. Er weist die Vorwürfe zurück.