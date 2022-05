Droht Boris Becker nach Gefängnisaufenthalt Abschiebung aus Großbritannien?

Was den Fall so besonders macht: Für ein mögliches Abschiebeverfahren ist es von Bedeutung, ob Beckers Verfehlungen bis nach dem 31. Dezember 2020 reichen. Dann „wird Becker automatisch abgeschoben, da er eine Strafe von zwölf Monaten oder mehr erhalten hat“, erklärte Colin Yeo, ein Anwalt für Einwanderungsrecht und Autor von „Welcome to Britain: Fixing Our Broken Immigration System“, in The Guardian.