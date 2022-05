Boris Becker im Gefängnis: "Man konnte eine massive Wesensveränderung feststellen"

Schommers: Definitiv! Selbstständigkeit hat er nie gelernt. In seiner aktiven Karriere hatte er immer Buchhalter, Manager und Trainer, die sich um alles gekümmert hatten. Er konnte sich ausschließlich auf sein Training und die Wettkämpfe konzentrieren. Er ist also nie zur Selbständigkeit erzogen worden, weswegen er in den letzten gut 20 Jahren keine Verantwortung übernommen hat für seine Verfehlungen. Für ihn galt immer das Credo: Ich bin Boris Becker, da wird schon nichts passieren. Im Endeffekt müssen das andere Leute regeln und ich kann nichts dafür. Er sagt ja auch selbst über sich, dass er ungern Verträge liest. Für ihn waren immer nur die großen Deals von Interesse. Kleinkram wie unbezahlte Rechnungen landete schon gern mal in irgendwelchen Schubladen.