McEnroe sieht rosige Zukunft - auch ohne Federer und Williams

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Williams (40) aus den USA hatte ihre Laufbahn im Anschluss an die US Open im September beendet. Federer (41), der 20 Grand-Slam-Titel gewann, gab sein Karriereende kurz vor dem Laver Cup bekannt. In London spielt er im Team Europa mit seinen langjährigen Rivalen Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray.