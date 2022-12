Boris Becker offenbar vor vorzeitiger Entlassung - ein Haken bliebe

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, wäre Beckers Haftstrafe vorzeitig beendet, in Deutschland erwarteten ihn keine Strafen mehr. Die Einschränkung, die bliebe und neue Fragen, was die Neuordnung seines Lebens aufwerfen würde: Becker dürfte bis zum Ablauf der ursprünglich angesetzten Haft-Dauer nicht in seine englische Wahlheimat zurückkehren und müsste sich einen neuen Wohnsitz außerhalb des Landes suchen.