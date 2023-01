Vor Trainingsmatch gegen Djokovic: Kyrgios ätzt gegen Journalisten

„Ich war viele Jahre lang nicht sein Liebling, sagen wir es mal so. Aber er war einer der wenigen, die vergangenes Jahr zu mir gehalten haben. Das respektiere und schätze ich“, sprach sich Djokovic laut Eurosport für den Australier aus. Der Serbe machte in den zurückliegenden beiden Jahren Schlagzeilen, als er sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte und deshalb nicht an den Australian Open teilnehmen durfte.