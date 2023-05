Boris Becker über Alexander Zverev: "Man hat den Eindruck, dass er sich nicht weiterentwickelt hat"

Tennis-Ikone Boris Becker sieht Olympiasieger Alexander Zverev in einer kritischen Karrierephase.

Becker: Zverev „leider etwas überholt von den Jüngeren“

Der auf Weltranglistenplatz-22 abgerutschte Zverev müsse daher „in den Rückspiegel schauen, und er wird leider etwas überholt von den Jüngeren“, sagte Becker: „Die werden in Zukunft um Grand Slams spielen. Das ist das Problem. Man hat in der Karriere ein Zeitfenster, in dem man die ersten Grand Slams gewinnen muss, denn die Konkurrenz schläft nicht.“