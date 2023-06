French Open: Alexander Zverev mit Befreiungsschlag - ein Jahr nach Horror-Verletzung

Nach dem großen Befreiungsschlag bei den French Open gegen US-Topspieler Frances Tiafoe war dem Olympiasieger die Erleichterung deutlich anzumerken. Exakt ein Jahr nach der schweren Knöchelverletzung an selber Stelle hat Zverev sein Trauma endgültig überwunden und steht nach einer starken Leistung im Achtelfinale von Paris - Daniel Altmaier dagegen ist raus.

„Ich bin so glücklich, diese harten Matches hier wieder zu erleben. Ich bin gekommen, um zu bleiben“, sagte Zverev, der beim 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5) gegen Tiafoe auch spielerisch überzeugte und zum sechsten Mal in Folge die Runde der besten 16 in Roland Garros erreichte.