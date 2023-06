Tennis-Star zeichnet wenig schmeichelhaftes Bild der Szene

Emma Raducanu hat ihre derzeitige Verletzungspause zu einer selbstreflektierten Auseinandersetzung mit ihrer bisherigen Laufbahn als Tennis-Profi und den Verhältnissen auf der Tour genutzt.

In einem Interview mit der Londoner Zeitung The Times gestand die Britin dabei auch, ihren sensationellen Triumph bei den US Open 2021 als 18 Jahre alte Qualifikantin ohne Satzverlust mitunter am liebsten ungeschehen machen zu wollen.

"Seit 2018 habe ich viele Rückschläge verkraften müssen, einen nach dem anderen. Ich bin belastbar, meine Toleranz ist hoch, aber es ist nicht einfach, und manchmal denke ich: 'Ich wünschte, ich hätte die US Open nie gewonnen, ich wünschte, das wäre nie passiert'", gewährte die Britin seltene Einblicke in ihr Seelenleben.

„Tour ist komplett brutal - viele sehen mich nur als Geldanlage“

„Im Moment meines Sieges in New York hätte ich alles gegen diesen Moment eingetauscht. Egal was mir passieren würde, wollte ich dafür annehmen, das hatte ich mir in dem Augenblick versprochen, denn es fühlte sich als das Beste in der Welt an“, sagte die 20-Jährige.

Um nicht zu verzagen, "denke ich dann: 'Erinnere Dich an dieses Gefühl, erinnere Dich an Dein Versprechen', weil es so rein war."