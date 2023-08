Tennis: Fairplay-Geste von Kvitova begeistert Gegnerin

Eigentlich könnte man meinen, bei einer zweimaligen Wimbledon-Siegerin könnten Starallüren auftreten – nicht so bei der Tschechin Petra Kvitova. Selbst im dritten Satz eines Master-Turniers kümmerte sich die 33-Jährige rührend um ihre Gegnerin.

Nicht umsonst hatte Kvitova in ihrer bisherigen Laufbahn bereits acht Mal den Karen Krantzcke Sportsmanship Award gewonnen - nach Abstimmung der Spielerinnen auf der WTA-Tour.

Die Schweizerin twitterte nach dem Match: „Nicht so, wie wir beide wollten, dass dieses Match endet. Du bist eine meiner engsten Freundinnen, aber ich weiß, dass du diesen Sportsgeist mit jedem zeigen würdest, und deshalb bist du eine Tennislegende, aber vor allem eine wunderbare Person.“

Tennis: Kvitova verliert Match - und zeigt Größe

Sportlich fand das Match wie Bencic beschrieb nicht den gewünschten Ausgang – jedoch in anderer Richtung. Bencic ließ sich den Knöchel dick bandagieren und zeigte exquisites Tennis. Kvitova hingegen musste selbst eine medizinische Auszeit nehmen. Nach Schmerzen in der Bauchgegend beendete die Tschechin zwar das Match, verlor aber am Ende mit 7:6, 3:6, 1:6.