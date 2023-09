Arantxa Sánchez Vicario: Rivalin von Steffi Graf stürzte nach Karriereende in Geldnot

Auf dem Tennis-Court war sie eine der größten Rivalinnen der deutschen Jahrhundertspielerin Steffi Graf - außerhalb des Platzes schrieb sie in den vergangenen Jahren immer wieder weniger schöne Schlagzeilen.

Viel durchgemacht hat sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dennoch, nicht wenig offenbar aufgrund schlechter Einflüsse im engsten Familienkreis.

Arantxa Sánchez Vicario begegnete Steffi Graf in 7 Major-Finals

Sánchez Vicario, geboren am 18. Dezember 1971 in Barcelona, folgte 1985 ihren Brüdern Emilio und Javier in den Profizirkus und wurde zur erfolgreichsten Vertreterin der Tennis-Familie.