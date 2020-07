Jahrelang gehörte sie zu den größten Rivalinnen von Steffi Graf, ihr eigenes Leben endete viel zu früh.

Die Tschechin Jana Novotna starb am 19. November 2017 nach längerer Leidenszeit, Todesursache war eine Krebserkrankung. Novotna wurde nur 49 Jahre alt.

Unvergessenes Wimbledon-Drama gegen Steffi Graf

Ihren größten Erfolg im Einzel feierte die am 2. Oktober 1968 in Brünn geborene Novotna 1998 in Wimbledon, als sie das Grand-Slam-Turnier nach einem Finalsieg über die Französin Nathalie Tauziat konnte, im Jahr darauf beendete sie ihre Karriere.

Zuvor war Novotna jahrelang immer wieder knapp am großen Wurf vorbeigeschrammt: 1991 bei den Australien Open gegen Monica Seles, 1993 und 1997 in London gegen Steffi Graf und Martina Hingis.

Unvergessen ist vor allem Novotnas Endspielniederlage 1993 gegen Graf: Damals führte Novotna im dritten Satz 4:1 und 40:15, ehe das Spiel kippte und ihre deutsche Rivalin nach fünf Spielen in Serie doch noch den Titel gewann. Novotna wurde nach Weinkrämpfen sogar von der Herzogin von Kent getröstet.

Jana Novotna im Doppel noch erfolgreicher

Die Serve-and-Volley-Spielerin war in Einzel und Doppel gleichermaßen erfolgreich: Während sie im Einzel mit Rang zwei ihren Karrierebestwert erreichte, errang sie im Doppel sogar die Spitzenposition.

Dort erspielte sie sich zwölf Major-Titel an der Seite von Helena Sukova, Gigi Fernandez, Arantxa Sánchez Vicario, Lindsay Davenport und Hingis. Bei Olympia 1988 in Seoul und 1996 in Atlanta holten Novotna und Sukova auch jeweils Silber im Doppel, bei der Einzelkonkurrenz in Atlanta gewann Novotna Bronze. Im Mixed holte sie vier weitere Grand-Slam-Trophäen mit Jim Pugh.

Nach ihrer Karriere arbeitete Novotna unter anderem als Kommentatorin und Trainerin, hatte zuletzt nahe ihrer Heimatstadt mit ihrer Lebensgefährtin Iwona Kuczyńska gelebt. Novotna war auch gut befreundet mit Martina Navratilova, der sie 2010 noch bei deren Brustkrebs-Erkrankung beigestanden hatte. Davon, dass sie selbst an Krebs erkrankt war, wussten nur Novotnas engste Vertraute.

WTA-Chef Steve Simon äußerte sich bestürzt über Novotnas frühes Ableben: "Jana war für jeden, der sie kannte, eine Inspiration auf und neben dem Platz."