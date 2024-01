Davis Cup: Zverev sagt krank ab, Marterer rückt nach

Die deutschen Tennisherren müssen die Qualifikation für die Davis-Cup-Finalrunde ohne ihren Starspieler Alexander Zverev schaffen. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) mitteilte, laboriert der Weltranglistensechste immer noch an dem Infekt, der ihn bei seiner Australian-Open-Halbfinalniederlage gegen Daniil Medwedew am vergangenen Freitag geschwächt hatte.

Für das Duell mit Gastgeber Ungarn in Tatabanya nominierte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann erneut Maximilian Marterer nach. Der 28-Jährige aus Nürnberg, derzeit Nummer 92 der Welt, hatte Zverev bereits im vergangenen September im Duell mit Bosnien-Herzegowina vertreten, als der Olympiasieger aufgrund einer Muskelverletzung passen musste. Marterer war am Dienstag beim ATP-Turnier in Montpellier in der ersten Runde ausgeschieden.