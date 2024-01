Tennis-Welt verneigt sich vor Zverev: "Die beste Leistung seiner Karriere"

In den internationalen Medien erhält Zverev großes Lob. Die Rede ist unter anderem von einem „Wunder“, „Schocker“ oder der besten Leistung seiner Karriere. Dabei verhinderte der 26-Jährige ein Comeback des stark aufspielenden Spaniers, der vor allem in seiner Heimat unterstützende Worte erhält.

Spanien

AS: „Der Deutsche hat es! Ein fast perfekter Zverev, der eine Meisterleistung bei eigenem Aufschlag zeigt, hält Alcaraz vom Halbfinale fern. Herzzerreißende Niederlage für Alcaraz, der zeitweise an das Comeback glaubte, aber über weite Strecken des Matches angespannt und wankelmütig wirkte. Zverev ist der Gegner, der ihn am häufigsten besiegt hat (fünf Mal).“

England

The Guardian: „In den ersten Jahren seiner jungen Karriere hat Alcaraz es genossen, das Unmögliche zur Routine werden zu lassen. Er hat so konstant hohe Leistungen erbracht, in Windeseile aus seinen Fehlern gelernt, und selbst wenn er Probleme hatte, hat er oft Lösungen gefunden. Dieses eine Mal konnte er keinen Weg finden. Trotz eines beherzten Comebacks in der Schlussphase hatte der Weltranglistenzweite nach einem miserablen Start viel zu viel zu tun gegen einen überragenden Zverev, der über vier Sätze hinweg ein hohes Niveau hielt, eine seiner besten Grand-Slam-Leistungen zeigte und mit 6:1, 6:3, 6:7 (2), 6:4 gewann.“