Tennis: So tickt Südtirols neuer Held

16.055 Kilometer ist Sexten in Südtirol vom australischen Melbourne entfernt. Dort feierte mit Jannik Sinner der jetzt wohl bekannteste Einwohner Sextens mit dem Gewinn der Australian Open seinen größten Erfolg.

Doch nach seinem Triumph wird der 22-Jährige nicht so schnell in den knapp 2000 Einwohner zählenden Ort kommen. „Nein, er kommt erst mal nicht nach Hause“, verrät seine Mutter Siglinde bei SPORT1 .

Und dass, obwohl Sinner als bodenständig gilt und in seiner Dankesrede nach dem 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3-Sieg gegen Daniil Medwedew explizit seine Familie lobte.

„Ich möchte meiner Familie danken. Ich wünschte, jeder könnte solche Eltern haben wie ich. Sie haben mir immer alle Türen offen gehalten, mich auch andere Sportarten ausprobieren lassen, ohne jemals Druck aufzubauen“, sagte Sinner mit dem Pokal in der Hand in Richtung seiner Eltern, die in Sexten eine Pension betreiben.