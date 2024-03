Drama um Tennis-Gigant: Schwere Verletzung auf den letzten Metern der Karriere

Andy Murray hat sich schwer verletzt. Der britische Tennis-Star zog sich bei den Miami Open mehrere Bänderrisse im Knöchel zu und wird für längere Zeit ausfallen. Das gab der 36-Jährige selbst in einem Statement bekannt.

Sein vorderes Sprunggelenkband und sein Fersenbein-Band seien in Mitleidenschaft gezogen worden, erklärte Murray, der neben Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic als ein Teil der legendären Big Four in die Tennis-Geschichte einging, weiter. Er wolle nun einen Spezialisten aufsuchen und dann über die nächsten Schritte entscheiden.