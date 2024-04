Olympia-Hammer im Tennis? Nadal lässt in Madrid aufhorchen

Die Karriere von Rafael Nadal geht dem Ende zu, doch zuvor hat sich der 37-Jährige noch ein paar letzte Ziele gesteckt, darunter auch die Olympischen Spiele in Paris. Und dort könnte es im Doppelwettbewerb zu einer Hammer-Paarung mit Carlos Alcaraz kommen. „Carlos muss mich nichts fragen, wenn alles gut geht, werden wir spielen“, bestätigte Nadal kürzlich bei IGUALES, dem Podcast der Madrid Open , bei denen die beiden aktuell antreten.

Das Thema ist an sich nicht neu: Schon vor einiger Zeit gab Alcaraz zu, dass es „ein Traum“ für ihn wäre, mit der spanischen Tennislegende gemeinsam in Paris anzutreten. Nicht nur, um die Medaillen zu kämpfen, sondern auch einfach für „das Erlebnis, mit meinem Idol gemeinsam Doppel zu spielen. Diese Erinnerung würde ich mit ihm besonders gerne kreieren.“

Auch für Nadal wäre es ein besonderes Highlight in der voraussichtlich letzten Saison seiner Karriere - auch, weil die Spiele in Nadals Wohnzimmer, in Roland Garros, stattfinden werden.