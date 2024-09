Davis Cup? Rafael Nadal trifft Entscheidung

Tennis: Nadal kehrt zurück

Nadal hatte zuletzt aufgrund von Verletzungen oder mangelnder Fitness auf seine Teilnahme an Wimbledon sowie den US Open und auch am Laver Cup in der vergangenen Woche in Berlin verzichtet. Der 22-malige Gewinner von Grand-Slam-Turnieren schlug nur bei einem der vergangenen sieben Major-Wettbewerbe auf.