Tennis: "Du hast die Welt zu einem besseren Ort gemacht"

SID 10.10.2024 • 21:16 Uhr Rafael Nadal hat das Ende seiner Tenniskarriere angekündigt und damit unzählige emotionale Reaktionen hervorgerufen.

Der Spanier Rafael Nadal, Sieger bei 22 Grand Slams und 70 weiteren Turnieren sowie 209 Wochen die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, wird nach dem Davis Cup im November seine Karriere beenden. Die Ankündigung des Sandplatzkönigs hat unzählige Reaktionen von Weggefährten, Kollegen und Größen des Sports hervorgerufen. Auch die Presse huldigt den Sandplatzkönig.

Boris Becker: „Vielen Dank, Rafa. Du hast die Tenniswelt zu einem besseren Ort gemacht.“

Roger Federer: „Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre.“

Novak Djokovic: „Rafa, ein Beitrag reicht nicht aus, um den Respekt auszudrücken, den ich für dich habe und für das, was du für unseren Sport getan hast. Du hast Millionen von Kindern dazu inspiriert, mit dem Tennisspielen anzufangen, und ich denke, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg, den man sich wünschen kann. Deine Hartnäckigkeit, deine Hingabe und dein Kampfgeist werden noch jahrzehntelang gelehrt werden. Dein Vermächtnis wird ewig leben.“

Carlos Alcaraz: „Als ich es erfahren habe, war es natürlich schwer, es zu akzeptieren. Ich stand ein bisschen unter Schock. [...] Von dem Kind, das dich im Fernsehen gesehen hat und davon träumte, Tennisspieler zu werden, bis zu dem, das das große Geschenk hatte, in Roland Garros an deiner Seite zu spielen und Spanien bei den Olympischen Spielen zu vertreten! Vielen Dank, dass du auf allen Ebenen ein Vorbild warst, dein Vermächtnis ist unwiederholbar! Ich habe es so sehr genossen und werde dich sehr vermissen, wenn du nach dem Davis Cup aufhörst, Rafa!“

Jannik Sinner: „Das sind schwerwiegende Neuigkeiten für die gesamte Tenniswelt, und nicht nur für die Tenniswelt. Ich kann nur sagen: Ich hatte großes Glück, ihn auch persönlich kennenzulernen, und er ist ein unglaublicher Mensch. Er hat uns allen etwas gegeben.“

Nick Kyrgios: „Rafa, geh nicht in Rente, ich will dich ein letztes Mal spielen. Wir hatten unsere Differenzen, aber du warst ein verdammt guter Krieger. Beste Wünsche und viel Glück bei allem, was als nächstes kommt.“

Coco Gauff: „Du bist großartig! Es war so unglaublich, deine Großartigkeit und Arbeitsmoral zu erleben und daraus lernen zu können. Ich wünsche dir alles Gute für das nächste Kapitel.“

Darren Cahill (Ex-Profi und Coach von Sinner): „Er besitzt alle Eigenschaften eines Sportlers, von denen du dir wünscht, dass deine eigenen Kinder sie nachahmen sollten. Eine Inspiration für jede Generation und eine Legende für alle Zeiten. Gut gemacht, Rafa.“

Spielervereinigung ATP: „Der Tennisplatz wird nie wieder derselbe sein.“

Turnierdirektion der French Open: „König Rafa. 14 Danke für Millionen von Erinnerungen.“

Turnierdirektion von Wimbledon: „Endloser Stolz, goldene Erinnerungen. Ein Champion für immer.“

Ons Jabeur (dreimalige Grand-Slam-Finalistin): „Danke, dass du mich und alle anderen inspiriert hast. Du wirst vermisst werden.“

Cristiano Ronaldo: „Dein Engagement, deine Leidenschaft und dein unglaubliches Talent haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Es war mir eine Ehre, deinen Weg zu verfolgen und dich als Freund betrachten zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch zu einer außergewöhnlichen Karriere und alles Gute für den Ruhestand.“

Alejandro Blanco (Präsident des spanischen NOK): „Du bist und bleibst eine Legende im Tennis und in der Welt des Sports.“

Thomas Bach (IOC-Präsident): „Lieber Rafa, du bist eine Legende. Ein wahrer Olympionike und ein großer Champion, der die Kraft des Sports versteht, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was auch immer du als nächstes tust, ich bin mir sicher, du wirst alles geben - so wie du es während deiner Karriere getan hast. Hut ab, chapeau!“

Pressestimmen:

Marca (Spanien): „Rafa geht in den Ruhestand - was spielen wir jetzt? Wer wird uns mit unmöglichen Comebacks begeistern, mit dem, was wir noch nie zuvor gesehen haben? Wer wird Paris in ein Stück Spanien verwandeln? Seine Gestalt war so kolossal, dass sie die Sonne verdeckte.“

El Mundo Deportivo (Spanien): „In Roland Garros wurde er zum Größten der Sandplatzgeschichte gekrönt und schmiedete eine Legende.“

L‘Equipe (Frankreich): „Zwei Jahre nach Roger Federer wird sich ein weiterer Tennis-Gigant müde zurückziehen.“

Gazzetta dello Sport (Italien): „Eine Legende geht in den Ruhestand. Es kommt sicher nicht wie der Blitz aus heiterem Himmel, (...) aber zwei Jahre nach dem Rücktritt seines großen Freundes und Rivalen Roger Federer (...) geht ein weiterer der großen Großen Drei des Tennissports.“

The Guardian (England): „Neben seiner bahnbrechenden Vorhand, seiner überragenden Athletik und Intelligenz etablierte sich Nadal als Spieler, der entschlossen war, sich ständig zu verbessern. Er baute ein komplettes Spiel auf, das es ihm ermöglichte, Federer zu stürzen und 2008 nach einem der großartigen Matches schließlich Wimbledon zu gewinnen.“

BBC (England): „Das Ende ist nah.“

The Athletic/New York Times (England/USA): „Gemeinsam mit Federer und Djokovic wird sich Nadal als einer der größten männlichen Spieler aller Zeiten aus dem Tennis zurückziehen.“