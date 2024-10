Tennis-Superstar geht fremd!

Dominic Thiem wird in wenigen Wochen seinen Tennis-Schläger an den Nagel hängen. Bevor es jedoch so weit ist, geht der Österreicher einer anderen Leidenschaft nach.

Zusammen mit seinem Bruder Moritz kickt der österreichische Tennis-Star seit diesem Sommer bei den „Ecoballers“ in der Wiener Kleinfeldliga (4. Liga Süd). Dabei durchlebt der ehemalige Weltklassespieler, der nach dieser Saison seine Tennis-Karriere beenden wird , Höhen und Tiefen. Zum Auftakt feierte Thiem mit seiner Mannschaft einen starken 8:1-Erfolg gegen „The Hammers“, am vergangenen Sonntag kassierten die Hobby-Kicker dann eine knappe 3:4-Niederlage gegen „Dynamo Treten“.

Thiem: Karriere-Ende in der Heimat

Thiem hatte sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Verletzungen herumgeschlagen, vor allem sein Handgelenk bereitete ihm immer wieder Probleme und hinderte ihn an der Teilnahme von Turnieren.

Thiem hatte 2020 Alexander Zverev im Finale der US Open geschlagen und so seinen einzigen Grand-Slam-Titel eingefahren. 2018 und 2019 erreichte er das Endspiel der French Open, wo er sich in beiden Jahren Sandplatzkönig Rafael Nadal geschlagen geben musste. Auch Anfang 2020 stand Thiem bei den Australian Open im Finale, verlor dort aber in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic. Thiem gewann in seiner Profi-Karriere insgesamt 17 Titel.