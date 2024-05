Tennis-Star macht Schluss!

Tennis-Star Dominic Thiem hat sein Karriereende zum Abschluss der laufenden Saison angekündigt. Das gab der Österreicher in einer Videobotschaft bei Social Media bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Hallo an alle, ich muss euch eine wichtige, sehr traurige, aber auch schöne Nachricht mitteilen. Diese Saison wird meine letzte sein. Ich werde meine Karriere mit Saisonende beenden. Es gibt dafür einige Gründe, angefangen mit meinem Handgelenk. Es ist nicht so, wie es sein sollte und wie ich es will. Der zweite Grund ist das innere Gefühl von mir. Ich habe lange über diese Entscheidung nachgedacht. Ich habe auch an meine gesamte Reise als Tennisspieler gedacht, die unglaublich war. Es war eine unglaubliche Erfahrung für die ich so dankbar bin. Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung, es ist die einzig richtige. Ich bin sehr gespannt auf alles, was als nächstes auf mich wartet“, erklärte Thiem.

Dominic Thiem

Thiem hatte sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Verletzungen herumgeschlagen, vor allem sein Handwerk bereitete ihm immer wieder Probleme und hinderte ihn an der Teilnahme von Turnieren.

Thiem schlägt Zverev

Bereits vor einigen Tagen hatten die Salzburger Nachrichten berichtet, dass Thiem sein Karriereende vorbereite. Demnach habe der 30-Jährige bereits seine Partner und Sponsoren von seinem selbst gewählten Aus unterrichtet. Das hat sich nun bewahrheitet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Thiem hatte 2020 Alexander Zverev im Finale der US Open geschlagen und so seinen einzigen Grand-Slam-Titel eingefahren. 2018 und 2019 erreichte er das Endspiel der French Open, wo er sich in beiden Jahren Sandplatzkönig Rafael Nadal geschlagen geben musste. Auch Anfang 2020 stand Thiem bei den Australian Open im Finale, verlor dort aber in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic. Thiem gewann in seiner Profi-Karriere insgesamt 17 Titel.

Verletzung am Handgelenk

Im Jahr 2021 verletzte sich Thiem am Handgelenk und musste eine rund neunmonatige Zwangspause einlegen. Im März 2022 folgte dann das Comeback, das jedoch schleppend verlief. Seither zeigt die Formkurve des 30-Jährigen nach unten. Die Versuche, sich durch Trainerwechsel neue Impulse zu holen und so auf die Erfolgsspur zurückzukehren, verliefen bislang ebenfalls ins Leere.

Erst Ende April im Zuge der BMW Open in München erklärte Thiem in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm: „Der Zeitpunkt hängt vom Ranking ab, aber auch davon, wie ich mich generell fühle oder wie ich es für mich für richtig befinde. Das ist das Wichtigste, dass sich meine Entscheidung für mich zu 100 Prozent richtig anfühlt.“

Auf die „Zitterei“, ob er bei den Grand-Slam-Turnieren ins Hauptfeld kommt oder nicht, habe er keine Lust mehr. „Wenn man die letzten ein, zwei Jahre sieht, ist es selbst für mich irgendwann schwierig, dass ich den Glauben aufrechterhalten kann, dass es wirklich dauerhaft in eine bessere Richtung geht“, gestand er im April.

{ "placeholderType": "MREC" }