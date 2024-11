Tennis-Legende fordert Revolution: Diese Interview-Aussagen haben es in sich

King, die in ihrer Karriere 39 Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, sagte im Interview, sie möchte die Sportart vor allem für Kinder zugänglicher machen. Sie schlägt vor, Spieler mit Namen und Nummern auf den Trikots auszustatten und das Scoring-System zu vereinfachen. Statt der klassischen Zählweise 15-30-40, solle laut ihr künftig 1-2-3-4 gezählt werden. So sei der Sport einfacher zu verstehen und nachvollziehbarer.

„Wenn man ein Kind ist - ich komme nicht aus dem Tennis - was zum Teufel soll das bedeuten? Wenn wir acht-, neun-, zehn-, elf-, zwölfjährige Kinder für unseren Sport begeistern wollen, müssen wir ihn für sie zugänglich machen - nicht für einen 60-jährigen Fan“, sagte sie.

Billie Jean King spricht auch über Saudi-Arabien

Zudem kritisierte sie Spieler, die sich über die lange Saison beschweren, dann aber trotzdem an lukrativen Show-Events teilnehmen.

„Es ist so interessant, wie sie sich immer darüber beschweren, dass es zu viel ist“, sagte sie: „Aber dann haben sie einen Monat frei und gehen zu Exhibitions.“

Gemeint sind Veranstaltungen wie beispielsweise der Laver Cup oder die World Tennis League in Dubai. Bei solchen Veranstaltungen geht es nicht um Weltranglistenpunkte, sondern vor allem ums Preisgeld.

Eine Profi-Tennis-Saison ist in der Regel elf Monate lang. Sie startet mit den Australian Open im Januar und endet mit den WTA Finals und ATP Finals im November. Letztere laufen aktuell in Turin. King befürwortet gegenüber der BBC eine kürzere Saison und schlägt vor, das Jahr mit den US Open im September zu beenden.