Ein Vorschlag, der Doping-Experten erschaudern lässt

Diese Idee wird polarisieren! Olivier Niggli, Generaldirektor der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, hat sich nach den positiven Doping-Befunden der Tennis -Superstars Jannik Sinner und Iga Swiatek in einem Interview mit der L’Equipe zu Wort gemeldet und dabei mit einer umstrittenen Idee für mächtig Aufsehen gesorgt.

Sinner und Swiatek Opfer der Technologie?

„Die gefundenen Mengen sind so gering, dass man durch selbst triviale Handlungen kontaminiert werden könnte. Wenn wir unser Leben vereinfachen wollten, könnten wir neue Schwellenwerte festlegen und all diese Fälle nicht entdecken“, erklärte er, wies aber auch auf die Problematik dieser Regeländerung hin: „Die wirkliche Frage ist: Sind wir bereit, Mikrodosierung zu akzeptieren? Wo hören wir auf?“

„Wenn es weniger als ein Milliardstel eines Gramms ist, ist das für mich nichts“, ist sich Niland sicher. Mit den aktuellen Schwellenwerten könne man sogar auf der Straße kontaminiert werden, wenn sich „jemand an einem abreibt“.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Sinner hatte einfach Pech“

Sörgel: „Absoluter Tiefpunkt“

Auch auf Nilands Aussage angesprochen, erwiderte Sörgel: „Das ist natürlich Unsinn, aber Funktionäre neigen dazu, etwas zu sagen, was ihnen eingeflüstert wird.“ Generell habe sich der Anti-Doping-Kampf mit dem Thema Schwellenwert schon immer sehr schwergetan.

„Es nervt mich persönlich auch, wenn man immer von Milliardstel-Konzentration spricht, als ob das was Besonderes wäre. Auf diesem Niveau sind wir heute in aller Regel nun mal angelangt. Sollen die Doping-Labore vielleicht die modernen Geräte in den Keller stellen?“, wütet der Professor für Pharmakologie.