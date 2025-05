Boris Becker rät Zverev: "Es darf keine Bürde sein“

Er kam nach Hamburg, um in seiner Heimatstadt Selbstvertrauen für die French Open zu sammeln. Dieses Vorhaben ging für Alexander Zverev nach hinten los . Bereits im Achtelfinale scheiterte er mit 3:6, 6:4, 6:7 (5:7) an Alexandre Muller, der Nummer 40 der Weltrangliste.

Trotz Niederlage „alles auf dem Platz gelassen“

Nachdem er beim ATP Masters in Rom im Viertelfinale an Lorenzo Musetti (Nummer 8 der Weltrangliste) gescheitert war, entschied er sich um. Hamburg sollte der Ort sein, wo er im Hinblick auf die French Open noch einmal positive Emotionen sammelt.

Als SPORT1 Zverev fragte, ob er trotz der Niederlage mit einem besseren Gefühl zu den French Open fahre als dies nach Rom der Fall gewesen wäre, antwortete Zverev: „Ja, Rom war eine Katastrophe, fand ich. Das Match gegen Musetti war richtig bitter für mich. Ich habe an dem Tag kein gutes Tennis gezeigt und selber verloren. Hier habe ich in der 1. Runde ganz gut gespielt. Und heute habe ich alles auf dem Platz gelassen, was ich auf dem Platz machen konnte.“

Bei den ATP Masters in Indian Wells und Monte Carlo scheiterte er sogar jeweils bei seinen Auftaktmatches. Lediglich der Turniersieg in München sorgte im April kurzzeitig für ein positives Gefühl.

Fokus auf die French Open

Grundsätzlich liegt ihm das Turnier. Im vergangenen Jahr erreichte er das Finale und scheiterte in fünf Sätzen an Carlos Alcaraz. In den drei Jahren zuvor gelangte er stets in das Halbfinale. 2022 befand er sich in Top-Form, musste allerdings im Duell mit Rafael Nadal verletzungsbedingt aufgeben.